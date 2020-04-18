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侯友宜出招！「家有老人小孩」的歐美入境者　住防疫旅館14天

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▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜18日表示，即日起凡自歐美入境，且家中有慢性病人、超過65歲老人家、不滿6歲小孩子，或家中無專用房間、專用衛浴設備者，必須入住防疫旅館14天。

根據民政局統計，新北市防疫旅館截自17日已達559間，尚有300間以上的餘裕。侯友宜指示觀旅局繼續擴充防疫旅館房間數，需要時可提供鄰近城市支援，並要求各單位應落實符合條件者要進住防疫旅館；民政局也要給予居家關懷等各項協助。大家一起通力合作將疫情阻絕於境外。

針對下週一兵棋推演備受關注，侯友宜表示，新北市早於三週前居家檢疫數量達最高峰、1萬3,095人時就已著手籌劃，期間雖已歷經三次預演，但各單位仍須趁這週末假期檢視、修正計畫中不足之處。

侯友宜說，提前規劃就是希望做好準備，在緊急情況來臨時，可以立即施行，但最好是能備而不用。此次是全國首次針對傳染病進行兵棋推演，市長要求各參演局處務必再度檢視各種階段及狀況的想定，讓實際推演能更加到位，可以作為各界參考，也讓市民安心

侯友宜表示，台灣新冠肺炎4天3度「零確診」案例，但全球疫情仍相當嚴峻，這幾天氣溫回暖，他提醒民眾，清明連假的群聚效應仍未過去，周末連假儘量減少前往人多擁擠之處，千萬不可掉以輕心，仍應提高警覺、保持憂患意識，以戒慎恐懼的心態作好防疫。

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