成大普渡雙聯組　頂標滿級分學生申請二階面試強強滾

▲成功大學與美國普渡大學合作普渡雙聯組首次招生，電機系、機械系及資工系分別與普渡合作招生，報名人數強強滾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成功大學與美國普渡大學合作普渡雙聯組，2020年首次招生，電機系、機械系及資工系分別與普渡合作招生，三系皆有頂標滿級分學生申請，4月23日將進行第二階段甄選。

據了解，三系總人數共有73名，是預計招收名額的3至5倍，顯示國際觀的培養已逐漸成為高中生的日常。成大普渡雙聯組讓國際教育在地化，期許將更多優秀高中生留在國內，畢業後都能成為兼具台美專業與文化涵養的高階人才。

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成大普渡雙聯組個人申請第一階段篩選結果3月底公布，4月23日舉行第二階段面試，5月4日將公告錄取名單，並寄發甄選總成績單（含書面審查與面試成績）以及普渡雙聯組獎學金申請結果。普渡雙聯組在指定考試入學管道亦保有名額以及專屬獎學金，招生報名時間為5月19至28日，8月7日放榜，而獎學金將於放榜後審核公告。

普渡雙聯組招生得到極大正面迴響，三系個人申請第一階段通過人數高於名額的3至5倍，且三系皆有1-2名四科滿級分的學生。機械系與資工系普渡雙聯組二階入選生的四科總分平均，亦高於一般學士班級的平均分數。

學科要求之外，普渡雙聯組特別看重學生的自我呈現與語言能力，在個人申請第二階段，面試分數比重設定都高於一般學士班入學標準，電機系一般的面試比重為15％，普渡雙聯組提高為25％；資工系從10％提高到25％；原先不採記面試的機械系，在普渡雙聯組的面試比重也來到了30％。三系將採部分或全程英語面試。

成功大學與美國普渡大學關係密切，普渡大學在美援時期（1952至1965年）大力協助成大發展，派遣資深教授組成顧問團輔助成大規劃工學教育與研究，在成大發展為今天一流大學中扮演關鍵角色。60多年來兩校交流互動不曾間斷，2018年底成大工學院、電資學院與普渡大學工學院三方簽署「雙學位計畫暨普渡線上課程合作協議」，109學年度電機系、機械系以及資工系三系增設普渡雙聯組。

成大與普大學士碩士雙聯學位計畫採3+1+1模式，將跨國教學元素融入學士訓練，包括邀請普渡大學教授前來實地授課、學生暑假到普渡大學參加短期密集課程、大四到普渡就讀等。雙聯學位計畫學生前3年在成大學習，大四及碩班到普渡大學就讀，預計前後5年就能取得成功大學學士學位以及美國普渡大學碩士學位。

普渡大學為美國知名的綜合性公立大學，特別以農業、科學以及工程科系研究見長，相關科系排名常在全美前10名內，被認為是全球頂尖的工程學校之一。

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