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疫中珍情　日芳珍饌贈成大萬份淬魚精補充防疫人員體力

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▲台南在地企業日芳珍饌捐贈10080份淬魚精，希望天然便利食補，讓辛勞第一線防疫人員，快速補充體力，維護健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南在地企業日芳珍饌捐贈10080份淬魚精，希望天然便利食補，讓辛勞第一線防疫人員，快速補充體力，維護健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠病毒疫情來襲，全球陷入驚慌，但疫情蔓延之際，也看見許多可貴的人性光輝，為感謝成大醫學中心醫護人員與校方防疫人員專業、無私的付出，台南在地企業日芳珍饌捐贈10080份淬魚精，希望天然便利食補，讓辛勞第一線防疫人員，快速補充體力，維護健康。

日芳珍饌總經理吳瑞民表示，台灣防疫成績受各國肯定，最要感謝前端防疫人員，小小心意，盼能表達內心萬分之一的敬佩之意。

請繼續往下閱讀...

捐贈儀式3月25日在成大榕園舉行，防疫期間，校方特地選在通風良好的戶外進行，也準備了酒精，為每位出席人手部消毒、量測體溫。座位更是間隔1公尺，以及嚴格執行近距離接觸戴口罩「罩護彼此」等措施，用心守護出席人員，也展現出高規格的防疫態度。

▲台南在地企業日芳珍饌捐贈10080份淬魚精，希望天然便利食補，讓辛勞第一線防疫人員，快速補充體力，維護健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院副院長李經維說，從1月下旬起迄今，成大醫院防疫人員仍維持每日上午7時30分戰情會議，各科部殫精竭慮、築起防疫陣線，守護社會健康。日芳珍饌為台南在地60年企業，產品追求天然、工藝、品味、文化，專注每個細節與堅持品質管控。「雙方都是在做困難的事，今日相見是英雄惜英雄」，也強調「看不見的細節就是決勝關鍵」，每個人若能發揮一己之力、做好自己，就是為守護疫情增添助力，有效爭取獲勝空間。

成功大學副校長張俊彥感嘆的說，防疫期間醫護承受的壓力真的非外人可以想像，現在很多醫生在外用餐不敢透露自己的身分。日芳珍饌總經理吳瑞民表示，從新聞中得知少數民眾對疫情感到恐慌與過度擔心，醫護人員身處抗疫前線體力已備受考驗，生活中還面臨社會大眾恐慌的無形壓力，將心比心，真的很難過，希望能盡一己之力拋磚引玉讓台灣社會能「多點鼓勵與體恤」。

「成大培育很多人才是台南的驕傲」，吳瑞民從小在台南中西區長大，回憶生命歷程很多階段都有成大相伴，成大醫院不僅是家中長輩就醫首選，自己與兄弟姐妹也在成大醫院迎接孩子誕生的喜悅。此次捐贈，日芳珍饌以虱目魚製成最精華的淬魚精珍品致贈成大抗疫與防疫人員，除加油打氣，吳瑞民說也取別名「成功魚」寓意，祝福成大也祝福台灣各界團結一心各盡其力，化危機為轉機，攜手成功度過疫情考驗。


淬魚精成份單一零添加，是歐盟認證台灣唯一精補類產品，在成大醫院健康市集已銷售2年。吳瑞民表示，1包60毫升就有2條魚的營養，經SGS檢驗認證內含18種天然胺基酸與豐富牛磺酸、多醣體且零普林，適合人體快速吸收精補體力。本次致贈成大特別選用常溫包裝，耐保存、攜帶方便且撕開即可飲用，也能隔水加熱或電鍋回溫，熱熱喝或常溫飲用皆有不同風味相同營養。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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