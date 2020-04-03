宅在家可以救全世界！成大教授：「分開就是團結」盼台灣撐過這段時間

▲成功大學教授李忠憲。（圖／翻攝李忠憲臉書）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續影響全球，不少人擔心自身安全。成功大學教授李忠憲今（3日）在臉書上特別呼籲民眾，台灣防疫工作目前做得很好，再下來就更要靠大家共同的努力，只要「宅在家就可以救全世界」，真的不是一個笑話。

李忠憲在臉書上以「分開就是團結」為題寫一則為台灣人信心喊話的PO文，他指出，目前的疫情，如果資訊來源只能來自媒體，一定會充滿很多的懷疑，但在目前破百萬人感染，超過五萬人死亡的情況之下，許多人開始感到威脅。「可是因為台灣的情況並不那麼嚴重，所以人們就會掉以輕心，請大家千萬不要有僥倖的心理，這是一件改變全世界人類的大事，我們也都深陷其中，台灣目前做得很好，再下來就更要靠大家共同的努力，只要宅在家就可以救全世界，真的不是一個笑話」。

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李忠憲說，今天他也收到了柏林工業大學校長給所有校友的信，說明三萬多個學生如何度過這段時間，學校也有一個格言「getrennt und doch gemeinsam」（分開就是團結），希望台灣能夠撐過這段時間，再下來應該是非常嚴峻的挑戰，整天待在家裡真的非常無聊，但是只要知道自己正在做偉大的事情，正在拯救全人類，或許感覺就會比較好一點。