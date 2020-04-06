成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

▲成大的大型會議室、大型講堂，每個座位都新設專一的QR Code，以利追蹤疫情管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學6日通函要求全校教職員工生，若於連假期間曾到過中央流行疫情指揮中心所示警之11個景點，應嚴格遵守國家規定，自4月6日起14天內，積極進行自主健康管理，並落實每日線上填報體溫與健康狀態，若有任何新冠肺炎相關症狀者，務請即刻停止進入校園並立即就醫。

成大指出，無任何症狀者，仍請自4月6日起7天內不得進入校園及宿舍，居家辦公或遠距教學，7天後若體溫正常且無任何新冠肺炎相關症狀，則可回校上班、上課，惟仍需全時間配戴口罩。

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為因應清明連假對校園防疫工作的衝擊，成功大學6日啟動自今年2月以來第4階段健康關懷問卷調查，目的在了解連假期間有無返鄉、掃墓、出遊、出入境等與密集人群的接觸活動，也針對假期間所搭乘的各類交通工具，以及是否造訪「國家細胞簡訊示警」所列之11個景點等資訊，予以必要掌握，以期維護校園教研活動之正常運作。

教職員工依前述原則配合防疫者得請公假，居家辦公或線上授課，學生請至學生請假系統登錄「因疫情無法到課」，進行遠距教學、線上學習。成大強調 疫情瞬息萬變，防疫步伐需視疫情調整，許多公約都是基於「確保全校教職員工生的健康與安全」，勿讓疫病發展有任何可乘之機。

此外，因應近日來國內已出現即使已經解除「居家隔離」、「居家檢疫」的民眾，仍成為新的確診案例，校方也再次提醒依國家最新防疫規定4月5日之後，才符合前述身份條件者，仍須延長自主健康管理14天，並請不要進入校園，期間如果出現發燒、喉嚨症、流鼻水、腹瀉等與新冠肺炎相關症狀，更需立即連絡1922，同時也通報校安中心55555。

成大的校園開放空間及共同教室、演講廳，於連假期間也再次完成全面消毒。另外，由於抗疫期程尚未可知，創全國之先，成大的大型會議室、大型講堂每個座位都新設專一的QR Code，入座先掃碼，以建立更精準明確的足跡資料，以備未來因應防疫發展所需。

成大自1月31日以來，已陸續進行3階段健康關懷問卷調查，分別是：第一階段（1月31至2月17日）針對中港澳入境史者；第二階段（2月18日至3月15日）將境外生納入調查對象；第三階段（3月16日至4月5日）納入交換生；第四階段（4月6日至4月18日）則是針對清明連假返鄉出遊進行足跡及健康狀態調查。以期在上班、上課前就先掌握教職員工生之足跡及健康狀態，守護校園安全。

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