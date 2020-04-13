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成大研發AI「1秒判讀新冠肺炎特徵」　迅速偵測阻止蔓延...國旗登黑客松競賽

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▲成大資訊工程系特聘教授蔣榮先率領的團隊MedCheX，參加「國際COVID19科技防疫黑克松大賽」脫穎而出，國旗出現在網站為國爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大資訊工程系特聘教授蔣榮先率領的團隊MedCheX，參加「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」脫穎而出，國旗出現在網站為國爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大資訊工程系特聘教授蔣榮先，帶領碩博士生王麒詳、邱煌鑌、吳昭儀以及成大放射科醫師蔡依珊組成隊伍MedCheX，參加「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」，從1560個團隊中脫穎而出，是台灣唯一獲獎團隊為國爭光。

團隊以人工智慧判讀病患肺部X光片，只需一秒即可辨識是否具備新冠肺炎特徵，對醫生示警是否要進一步做檢測，未來開發完成後，即便是在缺乏醫師的地區，也能透過AI迅速偵測疾病，阻止擴大蔓延。

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▲成大資訊工程系特聘教授蔣榮先率領的團隊MedCheX，參加「國際COVID19科技防疫黑克松大賽」脫穎而出，國旗出現在網站為國爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「在網站上看見國旗，真是太令人興奮了，實在是太驚喜….」。他表示，這次團隊參加的是競爭最激烈，難度最高的「醫療科技類」，而且參賽組又特別多，像是美國約翰霍普金斯大學、華盛頓大學等也都參賽。「MedChex」在醫療科技類上獲得評審青睞，成為台灣唯一獲選的優勝隊伍。主辦單位特別在網站上公布獲選隊伍之國家國旗，「MedChex」由AI資訊專家蔣榮先領軍與成大醫院影像醫學部醫師蔡依珊攜手合作，讓台灣揚名國際。

過去兩年裡，成大醫院放射科便持續研究AI判讀胸部X光的應用，多是針對氣胸、主動脈剝離等急症做快速診斷，為的是突破放射科醫師無法24小時待命的限制。

今年爆發新型冠狀肺炎疫情襲捲全球，團隊將所開發的應用技術，套用於蔡依珊醫師提供的大量新冠肺炎陽性以及陰性結果的胸部X光片，讓機器學習與判讀。短短2、3個月的研發與應用，MedCheX即可自動檢測高危險患者並向醫生示警。蔣榮先強調，MedCheX系統檢測之準確率高達92%。他說：「當其他隊伍還停留在概念的階段，我們已經進入臨床應用，這也是成大贏得黑客松的關鍵。」

由世界衛生組織WHO與臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、微信（WeChat）等八大科技大廠合作舉辦新型冠狀肺炎病毒防疫為主題的黑客松大賽，針對七大主題，包含醫療科技、弱勢族群(年長者、患免疫問題者)、經濟、社群、教育、娛樂，以及其他面向，邀請科技人集思廣益，共同作戰對抗疫情。

▲成大資訊工程系特聘教授蔣榮先率領的團隊MedCheX，參加「國際COVID19科技防疫黑克松大賽」脫穎而出，國旗出現在網站為國爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應肺炎疫情，此次為有史以來第一次網路虛擬黑客松大賽，所有來自世界各國的團隊在網路上競賽，提出想法、交換意見與測試。參賽隊伍以2分鐘的YouTube或Video提案影片參賽。參賽過程長達5天，成大團隊成員日以繼夜完成，蔣榮先也特別感謝美國西雅圖小學老師Tiffany Chiang全程協助英文修編（影片連結），讓影片敘說更為流暢、易懂，吸引評審的眼球，奪得令人興奮的好成績。

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