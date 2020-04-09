成大校門「窮理致知牌坊」登錄歷史建築　文資處：列為暫定古蹟

▲國立成功大學校方主動向台南市政府提報，希望將大學路、勝利路口的「窮理致知牌坊」登錄為歷史建築。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立成功大學校方於2019年主動向台南市政府提報，希望將大學路、勝利路口的牌樓（又稱窮理致知牌坊）登錄為歷史建築，並於2020年3月25日列為暫定古蹟，文資審議會4月8日前往現勘，將進一步審議是否符合建築古蹟。

據成大林啟禎教授指出，很多人知道在台南市東區大學路與勝利路口高矗著一座牌樓，上頭正面寫著「國立成功大學」，但或許沒注意到背面還寫著成大校訓「窮理致知」四個大字。

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成大創校於1931年，其前身為「台灣總督府台南高等工業學校」，當時只有成功校區，尚未存在大學路，牌樓其實是外校門。在1956年成大由工學院升格為大學時，當時的總統蔣中正先生特頒「窮理致知」牌坊，校訓因此產生，牌樓也因此定調。

有關「窮理」與「致知」，最早是分別出現於禮記，朱熹把「格物致知」解釋為「大學」的精義，到王陽明倡導「知行合一」，才把「窮理致知」的意涵作了進一步的闡釋。「格物致知」表面解釋是研究事物而獲得知識道理，辭典解釋是窮究事物的原理法則而總結為理性的知識。從追求卓越的角度來看，窮理比格物的理想性與邏輯性更高，似乎是學術與教務所追求的目標。

據了解，「窮理致知牌坊」的建築特色，當時在設計上近似於西方凱旋門的樣貌，但在頂部卻有著中國傳統雲紋的樣式圖騰，基部則是有著源自佛教建築的須彌座設計，從佛像底座轉化而來的須彌座，意思是用須彌山來做底座，象徵神聖高貴。須彌座特徵在平面上通常呈方形，上下寬，中間窄，即所謂束腰，在最下面還或有一個底座，此設計在重要的建築如宮殿、壇廟和陵寢，都採用須彌座台基形式。

台南市文資處指出，國立成功大學於2019年11月28日向文資處申請登錄「成功大學紀念校門」為歷史建築，文資處於2020年4月8日依文化資產保存法相關規定，進行文化資產審議現場勘查，後續將安排文化資產審議會審議，目前已進入審議程序，具暫定古蹟身分。

據成功大學提報表敘述：「該紀念校門為學校為紀念45年時(1956年)由當時的臺灣省立工學院改制為臺灣省立成功大學而設立，且該紀念校門為賀陳詞建築師所設計，座落於今成功與勝利校區間的道路西端，外部面向臺南火車站，用以界定校區範圍。該紀念校門為白色簡單門型框架，底座是簡化後的黑色須彌座，門楣上則有抽象化雲朵紋飾，有融合西方建築架構與中國建築語彙意味，並象徵學校由工學院，邁向具有工、商、文理學院之大學。」。

矗立在此走過近90年頭的窮理致知牌樓，現今除了大學路往來車輛必經的之處外，對許多成大學子們來說，每當經過象徵成大校門的牌樓，看見上頭的「窮理致知」四字，正如同古代文人王陽明先生所提倡的知行合一，提醒著學子們在具備專業知識與技能之餘，是否也培養出完善的人格特質，進而對社會有所貢獻，著實具有歷史與教育意義的建築，成大校方爭取將「窮理致知」牌坊登錄歷史建築，也是有一番深意。

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