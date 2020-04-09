　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成大校門「窮理致知牌坊」登錄歷史建築　文資處：列為暫定古蹟

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲國立成功大學校方主動向台南市政府提報，希望將大學路、勝利路口的「窮理致知牌坊」登錄為歷史建築。（圖／記者林悅翻攝）

▲國立成功大學校方主動向台南市政府提報，希望將大學路、勝利路口的「窮理致知牌坊」登錄為歷史建築。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國立成功大學校方於2019年主動向台南市政府提報，希望將大學路、勝利路口的牌樓（又稱窮理致知牌坊）登錄為歷史建築，並於2020年3月25日列為暫定古蹟，文資審議會4月8日前往現勘，將進一步審議是否符合建築古蹟。

據成大林啟禎教授指出，很多人知道在台南市東區大學路與勝利路口高矗著一座牌樓，上頭正面寫著「國立成功大學」，但或許沒注意到背面還寫著成大校訓「窮理致知」四個大字。

請繼續往下閱讀...

成大創校於1931年，其前身為「台灣總督府台南高等工業學校」，當時只有成功校區，尚未存在大學路，牌樓其實是外校門。在1956年成大由工學院升格為大學時，當時的總統蔣中正先生特頒「窮理致知」牌坊，校訓因此產生，牌樓也因此定調。

有關「窮理」與「致知」，最早是分別出現於禮記，朱熹把「格物致知」解釋為「大學」的精義，到王陽明倡導「知行合一」，才把「窮理致知」的意涵作了進一步的闡釋。「格物致知」表面解釋是研究事物而獲得知識道理，辭典解釋是窮究事物的原理法則而總結為理性的知識。從追求卓越的角度來看，窮理比格物的理想性與邏輯性更高，似乎是學術與教務所追求的目標。

據了解，「窮理致知牌坊」的建築特色，當時在設計上近似於西方凱旋門的樣貌，但在頂部卻有著中國傳統雲紋的樣式圖騰，基部則是有著源自佛教建築的須彌座設計，從佛像底座轉化而來的須彌座，意思是用須彌山來做底座，象徵神聖高貴。須彌座特徵在平面上通常呈方形，上下寬，中間窄，即所謂束腰，在最下面還或有一個底座，此設計在重要的建築如宮殿、壇廟和陵寢，都採用須彌座台基形式。

台南市文資處指出，國立成功大學於2019年11月28日向文資處申請登錄「成功大學紀念校門」為歷史建築，文資處於2020年4月8日依文化資產保存法相關規定，進行文化資產審議現場勘查，後續將安排文化資產審議會審議，目前已進入審議程序，具暫定古蹟身分。

據成功大學提報表敘述：「該紀念校門為學校為紀念45年時(1956年)由當時的臺灣省立工學院改制為臺灣省立成功大學而設立，且該紀念校門為賀陳詞建築師所設計，座落於今成功與勝利校區間的道路西端，外部面向臺南火車站，用以界定校區範圍。該紀念校門為白色簡單門型框架，底座是簡化後的黑色須彌座，門楣上則有抽象化雲朵紋飾，有融合西方建築架構與中國建築語彙意味，並象徵學校由工學院，邁向具有工、商、文理學院之大學。」。

矗立在此走過近90年頭的窮理致知牌樓，現今除了大學路往來車輛必經的之處外，對許多成大學子們來說，每當經過象徵成大校門的牌樓，看見上頭的「窮理致知」四字，正如同古代文人王陽明先生所提倡的知行合一，提醒著學子們在具備專業知識與技能之餘，是否也培養出完善的人格特質，進而對社會有所貢獻，著實具有歷史與教育意義的建築，成大校方爭取將「窮理致知」牌坊登錄歷史建築，也是有一番深意。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
台灣長期照顧譚德塞家鄉！3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫
譚德塞扯台灣「種族歧視黑人」　阿滴173字罕見暴怒：到底在公
北市知名酒店女公關傳確診　公司大消毒…宣布店休至4/22
新車50萬元有找！TOYOTA微型車粉色特仕版　增添四驅+環
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

疫情中的大確幸！12元買衛生紙中千萬特別獎　財神衝台南現場曝

口罩14天9片登場！台南清晨現人龍：同樣排隊卻有厚厚一包...更有安全感

直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

第3輪口罩實名制上路！彰化「百米人龍」再現　大馬路旁排隊險象環生　

鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散

避免群聚！「碧潭、十分4知名景點」裝監視器掌握人潮現況

防疫作戰！北市高中職以下校園　即日起不分平、假日全面禁止開放

超商依然不用排！3分鐘9片口罩到手　口罩實名制2.0第三輪開放領取

用餐客「戴過口罩」暫放餐具盒…還架免洗湯匙格！他親睹狂批：有夠噁心

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

氣炸鍋「蒸口罩」差點燒立法院 葉毓蘭糗認：對不起理化老師...

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

疫情中的大確幸！12元買衛生紙中千萬特別獎　財神衝台南現場曝

口罩14天9片登場！台南清晨現人龍：同樣排隊卻有厚厚一包...更有安全感

直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

第3輪口罩實名制上路！彰化「百米人龍」再現　大馬路旁排隊險象環生　

鄭麗君寫4千字長文談藝文紓困：「距離」不會將我們離散

避免群聚！「碧潭、十分4知名景點」裝監視器掌握人潮現況

防疫作戰！北市高中職以下校園　即日起不分平、假日全面禁止開放

超商依然不用排！3分鐘9片口罩到手　口罩實名制2.0第三輪開放領取

用餐客「戴過口罩」暫放餐具盒…還架免洗湯匙格！他親睹狂批：有夠噁心

過度興奮睡不好！醫曝睡前2小時「激烈運動」影響睡眠：可溫水淋浴

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

蘋果更新watchOS 6.2.1　修復FaceTime錯誤

因應東奧延期　田徑世錦賽延到2022年7月

女手機遺落慌忙找尋　好心民眾拾交…警積極協助認領

苦苓／韓國瑜認輸了！「自我毀滅」來得又急又快！

夏天想肌膚白又透亮？3重點做錯小心反而變黑

大台中警察之友會募1200萬成立專戶　幫助因公涉訟警察解憂

日職／軟銀恢復練習嚴格防疫！　2地訓練、置物櫃分流使用

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝「2年出國14次」…賴皮不繳100萬罰金下場出爐

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

開放寄口罩　中華郵政：111個國家地區拒收

4月還有冷氣團！暴冷10°C時間曝

全球22廠搶著要「台灣快篩試劑」

網爆盜版末日「2論壇也GG」官方信曝光

感染源不明本土個案再+1　這4案都在調查中

鋒面周末報到全台變天　冷氣團接力最低溫10度時間曝光

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終身0元

口罩戴到破皮...醫護「貼人工皮」繼續堅守！壓痕照曝光

「換下機油都去哪？」　網揭密：很好賺

金芭黎台商至今仍住負壓病房！

更多熱門

相關新聞

成大啟動防疫4.0

成大啟動防疫4.0

成功大學6日通函要求全校教職員工生，若於連假期間曾到過中央流行疫情指揮中心所示警之11個景點，應嚴格遵守國家規定，自4月6日起14天內，積極進行自主健康管理，並落實每日線上填報體溫與健康狀態，若有任何新冠肺炎相關症狀者，務請即刻停止進入校園並立即就醫。

宅在家救全世界！成大教授：分開就是團結

宅在家救全世界！成大教授：分開就是團結

200年金包里慈護宮古廟修建

200年金包里慈護宮古廟修建

日芳珍饌贈成大萬份淬魚精

日芳珍饌贈成大萬份淬魚精

成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

成大羅竹芳教授為全球蝦界打漂亮一仗

關鍵字：

成大窮理致知牌坊登錄歷史建築文資處古蹟　

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

酒店公關驚傳是確診案例　北市府要求酒店進行大消毒

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

美議員提案　同時出現兩個中國

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面