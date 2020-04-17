政府面對假訊息束手無策？　唐鳳：「迷因」是好方法

▲唐鳳。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

隨著網路及社群媒體的流行，人們容易因缺乏判斷假消息的能力，而被某個組織、團體或個人牽著鼻子走，如何「打假」成為全球新興課題，行政院科技政務委員唐鳳想到妙招，指出可以靠「迷因」把訊息包裝成忍不住想要分享的樣子，讓正確訊息更加快速傳播，當不實訊息前腳剛出門，正確訊息後腳就跟上。

唐鳳17日在臉書以「協力對抗不實訊息，民主彩球再度飛舞」為題發文，表示民主政治動態而充滿活力，但一如雜耍藝人拋接球，需要高度平衡，才不會讓飛舞的彩球落下。力矩的一邊是國家權力，有著龐大資源及組織，但需要治理的正當性；另一邊是號稱主人的人民，擁有終極權力，卻總是眾聲喧嘩，「於是我們面臨兩難：期待政府有能，卻不希望逸脫韁鎖；期待社會多元，卻不希望一事無成」。

唐鳳指出，當代憲政主義一方面透過權力分立來相互制衡，另一方面以議會政治及媒體自由，確保意見多元卻又能凝聚公共意志，民主仰賴這些機制建構相互信任，「讓空中飛舞的球不會落地」。

唐鳳認為，在這個信任機制中，言論自由無疑是重要基石，而且言論必須是透明而真實的；錯誤訊息的危害顯而易見，而且說錯話或說謊話，比說實話更輕而易舉。

「傳統上，我們仰賴國會及媒體擔任守門人，維繫著這個生態系的微妙平衡」。唐鳳表示，網路的出現帶來巨大變化，接收資訊、表達意見乃至於群眾動員，不需再透過國會或媒體，人人都可以是民意代表或媒體；社群網路一個標籤就能捲起千堆雪。

唐鳳表示，本來就脆弱的相互信任岌岌可危，有組織、有計畫運作的不實訊息更乘虛而入，——運用社群媒體資訊超載、演算法不透明等弱點，假訊息可以快速傳遞，不斷餵養相似內容，強化既有觀點，形成同溫層，網路言論環境日漸壁壘分明，互信基礎日漸薄弱，權力失衡、信任崩潰下，民主彩球散落一地。

唐鳳指出，新加坡跟德國已透過法律管制來防護不實訊息的蔓延，「但解鈴還須繫鈴人」，既然問題來自於資訊傳播從媒體轉移到社群，讓民間社群參與信任重建才正本清源，而且賦權給任何人都可以隨時進出的社群，因權力集中導致濫用的風險最小。

唐鳳表示，台灣應對假訊息的路徑類同，主要並不依賴法律管制，而是敦促臉書、LINE、Google 等主要社群媒體或訊息工具業者，共同簽訂自律實踐準則，除了在技術面建立防護、提升廣告透明與管理、強化使用者識讀能力之外，重要的是與第三方合作，建構獨立、透明、公正的監督機制。

唐鳳提到，要打擊假消息，可以靠「第三方事實查核機制」、「媒體素養教學」及「迷因工程」。對於如何使用迷因工程達到遏止假訊息，唐鳳解釋，「設法把訊息包裝成忍不住想要分享的樣子」，能讓正確訊息更加快速傳播，當不實訊息前腳剛出門，正確訊息後腳就跟上，也同樣光鮮亮麗，或許不必走過半個地球，就能迎頭趕上了。

不過唐鳳也認為，重構數位時代的民主生態系，必須將政府與人民相對抗的制衡關係，改變為政府、企業、人民相互協力，相互倚賴的三角關係，也唯有如此才能抵禦不實訊息的侵蝕，重新取得民主社會所需的生態平衡，「讓彩球有足夠的動能流暢地在空中飛舞」。