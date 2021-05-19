柯文哲徵召退休、離職醫療人員　「學姐」黃瀞瑩疾呼：國家需要你

▲學姊黃瀞瑩呼籲，退休醫護人員能回到一線前支援。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國升級為三級警戒。柯文哲19日表示，要向台北市的退休、離職的醫療人員發出徵集令，現在國家需要大家到防疫前線作戰，防疫旅館、檢疫所的病人監看。對此，擁高知名度的「學姐」黃瀞瑩也在臉書PO出徵集令，呼籲退休醫護人員回到一線前。

人氣幕僚黃瀞瑩19日晚間在臉書PO出招募退職醫護報名連結，呼籲台北市的退休、離職的醫療人員到防疫前線支援作戰，「國家需要你！台北需要你！」

▲柯文哲發徵集令，徵召退休、離職的醫療人員。（圖／北市府提供）

此前，台北市長柯文哲在臉書發文指出，今日新增267例本土個案，台北有70例，醫療人力緊繃，「今天，台北市向所有離退職的醫護人員發出徵召令！國家需要你們！就是現在，請加入我們，打贏這場防疫戰爭；每位防疫天使的加入，會讓更多居家隔離的人得到更安心的照顧，築起更堅強的防護網，積小勝為大勝！」

統計顯示，確診者只有20%需要醫院、4%需要加護病房，也就是說確診者不一定馬上送到醫院，甚至將來有些確診者會直接在防疫旅館就出院、解除隔離，不過防疫旅館還是要有醫護人員監測，因此人力極為短缺。

據了解，市府目前規劃，退休醫護人員回到一線前，需要經過1周訓練，上線後每8小時可領5000元薪資。

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