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全國三級警戒！孫大千點名「滅台3人組」：硬生生撕開破口

▲▼陸軍33化學兵群官兵於臺北市東區地下街執行消毒工作。（圖／國防部提供）

▲新冠肺炎本土疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心19日宣布全國提升到三級警戒！（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情持續升溫，全台進入三級防疫警戒。對此，國民黨前立委孫大千點名「滅台三人組」，直指他們撕裂了台灣在過去一年固若金湯的防線，造成破口，形容是「三人滅一國，全民補破網」。

孫大千19日在臉書表示，「千里之堤，潰於蟻穴」，而華航和諾富特飯店正是這個蟻穴。他說，台灣在過去一年固若金湯的防線，就這樣被「滅台三人組」的愚昧、大意和怠惰，硬生生地撕開了一個破口，造成疫情在全台四處引爆。

▲▼孫大千點名「滅台3人組」。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千點名「滅台3人組」。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

孫大千首先點名立委范雲，指出就是3+11的隔離制度直接造成了華航事件，而華航事件更是諾富特飯店群聚感染的導火線。

再來，他也痛批衛福部長陳時中，認為防疫旅館視同國境，衛福部竟然沒有針對防疫旅館的分流措施和房務管理，制定一套完善且嚴格的標準作業流程。

最後，孫大千也點名桃園市長鄭文燦，怒控桃園市政府竟然針對諾富特飯店混居的檢舉毫無積極作為，只會坐著等跑公文。

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「真的，害群之馬。沒一句抱歉，真無奈」、「看好了～世界！如何滅台～台灣只示範一次！好好學起來」、「只能說，一群外行人處理重要的事，代價就是全台灣的人民把命賠上」。不過也有網友認為，「陳時中沒功勞也有苦勞 ，不用一直指責」、「我覺得這時候只有批評，不就和民進黨一貫的作風一樣了？」

 
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