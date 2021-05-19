看見疫情往南跑！嘉義line瘋傳「個案足跡」　遭點名飯店自主消毒

▲亂傳疫情假訊息將開罰。（圖／翻攝衛福部官網）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市19日公布一名北部民眾來到嘉義做篩檢後為陽性，隨後當地民眾line群組也流傳該個案相關足跡，該段文字敘述載明相關日期、地點，未經證實的內容一度引起民眾恐慌。嘉義市政府也提醒民眾勿擅自傳遞「非」疫情指揮中心與市府公布之足跡，均可能觸法，最高可裁罰300萬。

▲嘉義市驗出一陽性個案，便流傳疑似足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

該段訊息寫道，嘉義市確診個案，個案5/12(三)一早看見北部爆發COVID-19疫情，於5/15(六)上午自行搭乘板橋開往嘉義高鐵(0627車次-商務)12:13抵達嘉義。之後入住飯店及至鄰近餐飲店買餐點，直到17日跟朋友借車去篩檢，甚至於18日被相關單位通知確診，最後由救護車穿著正確防護裝備，送至本市指定隔離醫院治療。

由於該文字內容詳載相關店名及地址，並清楚交代該個案12日至18日足跡行徑，發文一出引發不少民眾恐慌。

被點名的飯店18日晚間突然在臉書公告「自主休館」，將進行全面消毒，暫停營業至21日，至於是否與該個案有關仍有待疫調足跡公布。

▲知名飯店自主性消毒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，有關今日北部個案於嘉義市採檢陽性之足跡訊息，擅自傳遞「非」疫情指揮中心與市府公布之足跡，均可能觸法，最高可裁罰300萬元。目前該個案足跡尚未公布，敬請市民朋友勿轉傳，避免擾亂民心、造成商業混亂。