　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院三讀／開放6歲以下兒童進投票所　身心障礙者可請陪同人代投

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020總統選舉 投票所 小朋友見習民主 老人家坐輪椅投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院三讀選罷法修正草案，6歲以下兒童可陪同家長進入投票所。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會17日三讀通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，明定未來選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，此外，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，協助或代為圈投。

為營造友善投票環境，立法院會17日三讀通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，參考《兒童及少年福利與權益保障法》不得使6歲以下兒童獨處的規定，增列選舉人及其照顧的6歲以下兒童，可以進入投票所。

此外，為使身心障礙之選舉人得依意願選擇家屬以外之人陪同行使選舉權，三讀條文也規定，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，協助或代為圈投。

三讀條文明定，總統、副總統選舉，應視選舉人分布情形，就機關（構）、學校 、公共場所或其他適當處所，分設投票所。投票所應選擇具備無障礙設施之場地，若無符合規定之無障礙場地，應使用相關輔具或器材協助行動不便者完成投票。

條文也規定，選舉委員會應視場所之無障礙程度，適度增加投票所之工作人力，主動協助行動不便者 。

其他人也看了這些．．．

朱立倫籲擴大紓困規模：現金必須以最快速度到達產業手上
國民黨邀夜市代表發聲：快倒光了才發酷碰券...現金紓困才有用！
行政院喊話：朝野合作通過特別預算　「再拖更多人受煎熬」

更多熱門新聞．．．

蘇貞昌：1035億救命錢直接「現金補貼」　已協助300萬民眾
龔明鑫再轟國民黨：月收20萬者「我們要紓他什麼困？」
「國民黨搞混紓困、振興」　蔡英文曝增加消費的最好方式
 

ET快訊
聲請停止罷免才9天！　韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光
iPhone電池壽命大評比！　「續航王」原來是這款
快訊／韓國瑜聲請「停止罷免」　遭法院裁定駁回！
大逆轉！欠繳1.8萬罰款房子被法拍　行政執行署同意「暫緩點交
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜聲請停止罷免遭駁回　罷韓團體研判他還有動作：來直球對決吧！

「來自台灣」張經義被查處　陸委會：東方衛視就是陸黨政組織！

快訊／韓國瑜聲請「停止罷免」　遭法院裁定駁回！

網曝「台人受困莫三比克」　外交部主動聯繫上了！

立院三讀／開放6歲以下兒童進投票所　身心障礙者可請陪同人代投

鄭麗君夫婦財力雄厚　名下存款、債權、投資皆破億

財經俠侶持76萬高爾夫球證　顧立雄擁百萬手錶及古董畫作

中選會今將審議罷韓案　韓國瑜「公開露面30分鐘」不多談離去

居家檢疫、失業釀家暴潮　侯友宜：勇敢通報降低黑數

阿中部長「立委」選舉公報曝光！蔡英文當年也同列不分區

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

韓國瑜聲請停止罷免遭駁回　罷韓團體研判他還有動作：來直球對決吧！

「來自台灣」張經義被查處　陸委會：東方衛視就是陸黨政組織！

快訊／韓國瑜聲請「停止罷免」　遭法院裁定駁回！

網曝「台人受困莫三比克」　外交部主動聯繫上了！

立院三讀／開放6歲以下兒童進投票所　身心障礙者可請陪同人代投

鄭麗君夫婦財力雄厚　名下存款、債權、投資皆破億

財經俠侶持76萬高爾夫球證　顧立雄擁百萬手錶及古董畫作

中選會今將審議罷韓案　韓國瑜「公開露面30分鐘」不多談離去

居家檢疫、失業釀家暴潮　侯友宜：勇敢通報降低黑數

阿中部長「立委」選舉公報曝光！蔡英文當年也同列不分區

丁噹宅家萬人陪慶生　鼓鼓、蕭秉治送禮催婚「盡情吃肉串」

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由

台積電大漲近7%！台股收盤強彈221點　逼近10600點關卡

李國毅也瘋栗子頭！　新角色造型「剪掉旁分瀏海」紛絲狂讚：好帥

昔日蘋果觸控面板供應商自救　8.4億賣台中西屯廠

7貓棄5星城堡「條狀佔床」揪伴打呼！　媽卑微喊話網笑噴

韓國瑜聲請停止罷免遭駁回　罷韓團體研判他還有動作：來直球對決吧！

劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜

酒店肉搏戰竟安全下莊！網友戲稱：原來喝咖啡、毒班機更危險

防疫！東管處10戶外景點控管車流　室內採單一出入口控管人流

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

黃暐瀚預言「口罩外交」結局

快訊／陸軍269旅中尉排長疑自戕身亡　國防部證實了

德國避談台灣　外交部霸氣回應了

快訊／《TIME》雜誌邀稿蔡英文全文曝光：揭台灣防疫成功關鍵

來台深耕54年！美國神父甘惠忠病逝

紓困政策排富　李來希嗆：每次救都那些人

蔡英文登《TIME》百大國際領袖特刊

北市聯醫被爆降薪　柯文哲：沒聽陳佩琪說

國軍輔導官兵網購口罩　杜紫宸怒批：嚴德發下台

部長選「立委」那一年！ 陳時中蔡英文同列不分區

國土法三讀　縣市國土計畫延1年、功能分區圖延2年

名嘴爆：陳時中「很早就想從政」

更多熱門

相關新聞

危老條例三讀　時程獎勵再延5年

危老條例三讀　時程獎勵再延5年

立法院會17日三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案，將原定於今年5月9日到期的時程容積獎勵措施延長，未來五年以8%、6%、4%、2%、1%的方式逐年遞減，並在2025年5月落日，此外，也取消基地合併鄰地限制，並新增規模獎勵。

支持紓困外　民眾黨提醒：勿忘18歲公民權修憲案

支持紓困外　民眾黨提醒：勿忘18歲公民權修憲案

國土法三讀　縣市國土計畫延1年、功能分區圖延2年

國土法三讀　縣市國土計畫延1年、功能分區圖延2年

劉樂妍自爆賄選　檢起訴「刑期3年起跳」

劉樂妍自爆賄選　檢起訴「刑期3年起跳」

民進黨團擬提華航、護照正名版本

民進黨團擬提華航、護照正名版本

關鍵字：

總統副總統選舉罷免法公職人員選舉罷免法選罷法立法院三讀

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面