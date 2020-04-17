立院三讀／開放6歲以下兒童進投票所　身心障礙者可請陪同人代投

▲立院三讀選罷法修正草案，6歲以下兒童可陪同家長進入投票所。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會17日三讀通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，明定未來選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，此外，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，協助或代為圈投。

為營造友善投票環境，立法院會17日三讀通過《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》條文修正草案，參考《兒童及少年福利與權益保障法》不得使6歲以下兒童獨處的規定，增列選舉人及其照顧的6歲以下兒童，可以進入投票所。

此外，為使身心障礙之選舉人得依意願選擇家屬以外之人陪同行使選舉權，三讀條文也規定，若身心障礙者不能自行圈選選票，可依其請求，由家屬或陪同的人，依據本人意思，協助或代為圈投。

三讀條文明定，總統、副總統選舉，應視選舉人分布情形，就機關（構）、學校 、公共場所或其他適當處所，分設投票所。投票所應選擇具備無障礙設施之場地，若無符合規定之無障礙場地，應使用相關輔具或器材協助行動不便者完成投票。

條文也規定，選舉委員會應視場所之無障礙程度，適度增加投票所之工作人力，主動協助行動不便者 。

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