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中止罷韓首開庭…律師讚陳水扁「落選都沒提罷免」　罷韓陣營：他落跑惹民怨

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記者羅志華／台北報導

罷韓行動於4月7日通過第二階段，韓陣營提起訴願，並於8日主張罷免第一階段的連署書有瑕疵，向台北高等行政法院聲請停止罷免；北高行4月16日首度開庭，罷韓陣營主張不應以行政程序阻擋人民意志，韓國瑜律師則讓扁維拉再度上場救援，稱讚陳水扁「落選都沒提罷免」，更憐惜韓國瑜「才上任1年多、正要開始發揮就被罷免」。

▲▼停止罷韓首開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲韓國瑜聲請停止罷免首度開庭，律師開庭前闡明「罷韓8點」。（圖／記者羅志華攝）

雙方律師開庭前，就在鏡頭前先上演一波攻防，高榮志律師闡明「罷韓8大點」，主張雖市長任期一年內不能罷免，但沒規定不能連署、宣傳，且罷韓還不確定能不能成功，就算成功，韓國瑜大可提罷免無效之訴，在敗訴以前也不能補選市長，絕不像韓國瑜目前所稱的「緊急」狀態、會造成無法回復的後果。

韓國瑜律師葉慶元表示，罷韓團體於韓國瑜當選2個月多，就開始蒐集連署書，已違反市長任期一年內不得罷免的規定，在他們閱卷後，更發現其中有部分「死人連署」、其中有7千多份蓋章時間在任期1年內（2019年12月25日前，另外2萬多份時間雖押在12月26日，但明明都是在25日以前蒐集的，顯然是偽造；另外，中選會也沒盡到查核連署書的責任。

▲▼停止罷韓首開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲韓國瑜律師葉慶元表示，罷韓陣營不只偷跑連署，連署書內押的時間也不實，罷免第一階段就不合法，後面更不該繼續。（圖／記者羅志華攝）

韓陣營在庭上表示，第一階段2萬8千多份連署書中，有7143件時間押在12月25日以前，剔除這些「偷跑」的部分，已無法通過第一階段門檻，而當初罷免時間從任期6個月修到1年，就是為避免政治人物受派系鬥爭干擾、無法專心為民服務，而罷韓團體僅在他就任2個月時，就開始號召罷免，「難道韓國瑜都沒做事嗎？」，更稱陳水扁連任總統時，也沒人提出罷免，「不然趁剛選完正激情，來連署不是最好？」

中選會律師表示，《選罷法》僅規定不能在1年內罷免，沒約束宣傳、連署行為，且若真從1年後才開始動作，走完程序有時要花2、3年，任期都做得差不多了，已失去罷免的意義。

由於當事人得知權利受損後，應於30日內提出訴願，而在罷韓一階段通過後，韓國瑜在1月17日受訪時就表示「尊重民意」，法官特別問韓國瑜律師，為何到4月8日才來提告，律師表示，他們直到4月閱卷後，才發現連署書中瑕疵重重，主張韓國瑜不知情，應可於知道權利受損後一年內提訴；罷韓陣營則吐槽，韓國瑜身為市長，主張不知情不合理。

罷韓陣營另主張，中選會4月17日就要開會決議是否通過第三階段，若通過後最快20日、最晚60日就開始投票，聲請停止罷免有急迫性；罷韓陣營則認為，韓陣營對第一階段提告，卻不對剛通過的第二階段表示意見，實在看不出對韓陣營所稱的「急迫性」。

另外，罷韓陣營認為，若因韓國瑜個人利益停止罷免，會損害高雄市民的參政權、讓幾十萬連署的人權益受損，讓罷免續行才符合公益；韓陣營則認為，罷韓除讓韓國瑜權利受損外，更影響到當初選擇他的80幾萬高雄市民，認為市民依法投票讓韓國瑜當選市長，要罷免他也應遵守程序正義。

最後，罷韓陣營酸韓國瑜，當初為選總統落跑、在議會被稱作「韓總機」，現在卻主張罷韓「沒給他發揮空間」，實在沒道理；而韓陣營則讓扁維拉再度登板，「我最佩服陳水扁，他市長落選也沒提罷免，後來就去選總統」，並稱堅守程序正義是「善與惡」的選擇，也是國家進步的象徵。本案將擇日裁定。

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