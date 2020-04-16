居家檢疫男衝北車網咖打怪！遭罰百萬卻擺爛　父：他病了不是故意　

▲陳男防疫亂跑在網咖遭逮，隨即被送往醫院事後遭罰百萬，陳父嘆「兒病了」提訴願盼撤，但強制執行不會因此停止。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

陳姓男子自3月21日從北京返台時，留下空號手機失聯又未落實居家檢疫，於23日晚間在台北車站網咖被逮，遭衛生局開罰百萬擺爛不繳；執行署士林分署於4月15日查封陳男名下不動產，陳父表示「孩子病了，不是故意的」已提訴願盼撤銷，執行官安慰並告知陳父，「提訴願一樣繼續強制執行」。

陳姓男子返台後，里長關心居家隔離的狀況，才發現他留的手機號碼根本是空號，到登記的北投住處一看，更發現陳男根本不在家，嚇得趕緊通報；警方展開搜索行動，於3月23日晚間在台北車站某網咖逮到陳男，才發現他不僅自3月21日回國後，就沒回登記住處，23日還在網咖包台24小時，立即將他套上防護衣送往醫院。

陳男遭衛生局開罰百萬後擺爛，士林分署於4月15日，查封他在北投、高雄的兩處房產，到場時陳父痛心表示，「這個孩子生病了，當時絕不是故意違反防疫規定，針對該筆罰鍰已提起訴願，希望能撤銷」，執行官安慰陳父，並說明就算提起訴願，強制執行也不會停止，勸他們盡早繳清罰鍰。

士林分署呼籲，新冠肺炎流行當下，民眾務必配合個防疫政策，若觸犯規定遭罰不繳，將由各衛生機關移送各執行分屬強制執行。

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