李婉鈺批劉建國「幹嘛這樣騙我」　陳斐娟下標「愛情騙子」挨告

記者羅志華／台北報導

前新北市議員李婉鈺2017年在節目《54新觀點》上，談到與立委劉建國交往時的「床照風波」，主持人陳斐娟在臉書以「劉建國是愛情騙子」等字預告節目，引起劉建國不滿提告求償50萬；北院4月16日開庭，曾任李婉鈺辦公室執行長的陳汶濱證稱，李婉鈺錄影前提到，劉建國說好6點公開2人感情，卻先在5點開記者會稱已分手，「幹嘛這樣騙我？」

▲李婉鈺受節目邀請談與劉建國的感情，主持人陳斐娟以「劉建國是愛情騙子」宣傳挨告，批劉建國身為政治人物，大可不必浪費司法資源。（圖／記者羅志華攝）

陳汶濱證稱，節目錄影前他與李婉玉、陳斐娟三人對稿，李婉鈺提到劉建國於2016年5月間答應她，要在6點出來開記者會公布2人感情論及婚嫁，不料劉建國竟搶先在5點開記者會撇清「2人已是過去式」，讓她當場痛訴替劉建國付出這麼多，怎麼一下子就這樣，「幹嘛這樣騙我」；陳汶濱表示，李婉鈺在錄影中比較保守，不記得她有沒有提到「騙」，錄影結束就沒再交談了。

陳汶濱回憶，李婉鈺在錄影前提到，她本來跑攤沒喝醉過，2017年中秋節在板橋長江路喝醉鬧事，就是在劉建國記者會後情緒低落，才會一時失態；此次開庭前，李婉鈺還Line了他一段訊息，引用百度「負心漢」的解釋，指劉建國就是這樣。

劉建國律師主張，李婉鈺提到的「騙」，僅指劉建國開記者會的行為，與他在感情中有無出軌、不忠誠無關，與陳斐娟所指的「愛情騙子」不同，且除了陳汶濱對錄影時回憶的證述，其餘證詞皆與本案無關。

陳斐娟表示，以她女人的觀點，除了在感情裡出軌外，原本說好要結婚，最後竟開記者會撇清，這也是一種感情詐騙；她受訪時表示，劉建國身為公眾人物，大可開記者會對外澄清，而不是用訴訟、浪費社會資源的方式，企圖以訟封口，應將司法資源留給民眾，「有麥克風的人，應把資源留給需要的人。」

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