高市議會可能要到「這時候」才開議　陳致中轟韓國瑜：你的表現像俗辣！



▲韓國瑜進議會備詢畫面。（圖／資料照）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市議會目前正處於無限期延議中，民進黨、時代力量共28位議員，成功連署提案建請依地方制度法要求召開臨時會。不過16日程序委員會議，審定自4月22日起召開第3次臨時會，會期3天，至於到底何時能開議，副議長陸淑美說，只要社交距離一解禁，立刻決定開議日期，這也讓民進黨議員陳致中批韓「表現像俗辣（台語，意即：小孬孬）」。

▲民進黨議員。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市議會日前召開程序委員會，國民黨團挾人數優勢決議將定時大會延期，將視疫情狀況來決定開會日期，而民進黨團也反制出招，由民進黨、時代力量共28位議員，成功連署提案建請依地方制度法，10天內召開連續10天的第3屆第3次臨時會，請韓國瑜市長及相關局處首長，到議會報告因應新冠肺炎相關防治情形，以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策的專案報告。

▲高雄市副議長陸淑美。（圖／記者翁進忠攝）

不過在16日的程序委員會中，由於出席開會投票的有民進黨議員陳明澤，國民黨籍陸淑美、宋立彬、曾俊傑、劉德林及無黨籍朱信強，會議開了約5分多鐘，最後決議通過只開3天，從4月22日至24日，副議長陸淑美表示，臨時會是專案報告排定3天就夠，由於高雄是一級開設，市長是指揮官，依照規定需列席親自報告。

至於何時能夠夠召開定期大會？陸淑美說：「等中央宣布社交距離解除後就會開議，大家忍一下子，若是保持零確診隨時都能召開，並沒有沒有政治因素，只要社交距離一解禁，立刻召開程序委員會來決定開議日期」，至於全台議會陸續開議？陸淑美說：「延期原因沒有消失之前，還是認為照顧市民安全較重要，但依規定還是最晚在6月底以前召開。」

▲陳致中批韓國瑜表現像「速辣」 。（圖／翻攝陳致中臉書）

民進黨議員陳致中說：「再拖下去不是辦法，韓國瑜怕定期會，難道臨時會也怕嗎？等到社交距離解禁不是遙遙無期嗎」，事後他也在臉書轟：「韓市長你的表現像俗辣！」，民進黨團也表示由於臨時會沒有限次數，也不排除提出再召開第4次臨時會。

時間對我們來說完全沒用！

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