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慈濟54周年祈福　50國家地區7種語言同步共修

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▲▼4月16日慈濟54周年以線上祈福全球精進直播方式，共50個國家地區透過網路逾3萬9千人次同步精進。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「我的朋友在醫院工作，因為沒有足夠的防疫設備而確診，痊癒後回到醫院繼續上班，但現在她不害怕了，因為全身都有慈濟提供的防護用品。」這是美國紐約慈濟志工的簡短分享，卻只是這段期間各國慈濟志工與時間賽跑籌措物資的縮影。

新型冠狀病毒疫情仍影響全球，4月16日慈濟54周年也調整為線上祈福，以全球精進直播方式，截至15點前，共50個國家地區透過網路逾3萬9千人次同步精進，各國慈濟志工連線靜思精舍報告當地投入防疫、援助等工作，全程以華語、英語、日語、緬甸語、泰語、印尼語、越南語等約7種語言進行同步口譯與翻譯。

2003年投入SARS的北區慈濟志工由羅美珠分享當時的投入，慈濟志工準備和平醫院的需求物資，也依照各尺寸準備包含衣物的生活包，羅美珠指出，當時口罩曾賣到一個100多元，感恩當時各國慈濟志工協助提供口罩到台灣，給第一線人員。

▲▼4月16日慈濟54周年以線上祈福全球精進直播方式，共50個國家地區透過網路逾3萬9千人次同步精進。（圖／慈濟基金會提供）

▲靜思精舍直播藥師法會，室內維持社交距離共修。

2019年新冠病毒疫情，目前以美國確診案例最高，許多第一線工作者缺乏防疫物資。紐約慈濟志工吳惠真分享，有一位在醫院上班的朋友因為沒有足夠的防護而確診，所幸是輕症，痊癒後繼續回到醫院上班。吳惠真說：現在她不害怕了，因為身上有慈濟提供的防護用品，心裡也比較安定了。吳惠真表示，許多收到防疫物資的人回饋：你們傳遞的不是只有物資，而是消失已久的真情。

美國慈濟志工每天面對上萬人確診增加，準備防疫的物資更加緊腳步，目前提供給200家醫院防疫物資，以及給警消、遊民等。慈濟志工葛舉賢指出，有外科醫師因為資源不足重複使用口罩，因此每天都在跟時間賽跑，設法準備防疫物資給第一線人員。葛舉賢表示，有一位護理師向他表達感恩：這是我們的職業，來醫院是無從選擇，但你們卻專程過來送口罩給我們。

▲▼4月16日慈濟54周年以線上祈福全球精進直播方式，共50個國家地區透過網路逾3萬9千人次同步精進。（圖／慈濟基金會提供）

▲2019年新冠病毒疫情目前以美國確診案例最高，許多第一線工作者缺乏防疫物資，慈濟志工提供防疫物資。

約旦，因為境內有來自各方難民，自3月份疫情開始發生後，3月21日全國戒嚴。約旦慈濟志工透過當地政府捐贈8千份大米幫助斷糧的貧民。針對原本在關懷的遊牧民族、難民家庭，儘管因為沙塵暴與政令禁止開車而無法前往發放，透過各方管道與各地志工多方聯繫，找到店家、農民願意先提供食物，後續由慈濟約旦分會付款。針對無法再獲得聯合國援助資金的照顧戶，加上疫情期間的失業問題，約旦慈濟志工也想辦法提供補助金給照顧戶。

莫三比克慈濟志工用自己編曲的祈福歌，為世界祈福；聖馬丁、馬來西亞等國家志工也向全球志工分享這一波疫情的援助。同一時間，有的國家是白天、有的國家是晚上。日落，愛不落。

▲▼4月16日慈濟54周年以線上祈福全球精進直播方式，共50個國家地區透過網路逾3萬9千人次同步精進。（圖／慈濟基金會提供）

▲約旦慈濟志工發放物資給照顧戶，並教導勤洗手。

慈濟基金會顏博文執行長指出，新冠病毒疫情造成全球經濟大幅蕭條，本會已啟動「大愛共伴‧造福行善」關懷行動，除針對5萬戶弱勢家庭主動進行社區關懷、即時紓困，並接受社會大眾提報，因疫情影響頓失收入的家庭，慈濟將進行關懷協助！

證嚴法師感恩全球慈濟志工的投入，提醒志工幫助別人之餘務必保護好自己，防疫工作要謹慎，但大愛的心要堅定。以健康的心發心立願、慈悲人間。要很感恩現在的平安，更要發揮愛心虔誠祈禱，多勸素，祈禱是有形的表達。

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