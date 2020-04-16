疫情再度0確診　市警局粉專發文「嘉玲又見面」網讚歪樓

▲台中市警察局局長室粉絲專頁以「嘉玲又見面了」發文表達對0確診的開心與感謝。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

繼前日零確診，中央流行疫情指揮中心16日再宣布新冠肺炎（武漢肺炎）零確診，臉書粉專「台中市警察局局長室」隨即以「嘉玲（+0），又見面了！」表達思念並說，「會盡全心全意不讓嘉玲離去」、「往後每一天都能見到嘉玲」、「留下來吧！嘉玲！」。網友大讚女警「嘉玲好正！」但隨即遭小編潑冷水「她不叫嘉玲啊！」



中央疫情中心今天下午宣布國內新冠肺炎零確診，台中市警局局長室粉絲專頁特別發出「嘉玲，又見面了」文章，以「嘉玲」形容「+0（零確診）」紀念繼前日零確診後再度零確診。

文中提到，「才隔兩日，就已相思成災。這次我們依然會盡全心全意不讓嘉玲離去 ；讓往後的每一天都能見到嘉玲。留下來吧！嘉玲！」。粉專話鋒一轉提到，「再度聽到武漢肺炎確診數+0，是如此令人振奮！相信只要我們持續保持戒備，做好防疫工作，每天都能看到+0的日子就不遠了！」，最後還補上一句「給我嘉玲其餘免談」。

▲網友求照片上女警照片，小編潑冷水回說她不叫嘉玲啊。（圖／翻攝臉書）

文章刊出1小時就有2千多人按讚，粉專小編還留言大呼「叫嘉玲都來了嗎？」，果然吸引不少名為嘉玲的女網友大聲喊右，十分逗趣。還有網友提及，「真的只有嘉玲可以嗎？明天惠玲（會0）可以嗎！」還有「海巡署艦隊分署」粉專小編上來留言「跪求臉書連結」，局長室小編回「就是不給你勒～」引發網友大笑。還有網友稱讚女警照片「嘉玲好正」，隨即遭小編潑冷水回「哈哈！她不叫嘉玲啊」

據了解，圖片中的女警其實名為楊舒婷，在第三分局勤工派出所服務，目前請產假中。恐怕，讓許多想認識嘉玲的男網友失望。

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