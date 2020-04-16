花蓮米老鼠換「粉紅口罩」超潮…網笑：藍色的拿去蒸了！12生肖考慮全戴

▲花蓮美崙山入口處著名的景觀地標米老鼠換上粉紅色口罩。（圖／翻攝花蓮市長魏嘉賢臉書）

記者徐愷昕／花蓮報導

新冠肺炎疫情延燒，各地政府都在宣導民眾戴口罩、保持社交距離，而花蓮美崙山知名景觀地標的「米老鼠」也順應時勢戴上口罩，一起加入防疫行列，但15日才剛戴上藍色口罩的米老鼠，16日下午口罩竟馬上換成了粉紅色！對此，花蓮市長魏嘉賢表示，由於最近有小學生因不想戴粉紅色口罩惹議，市府希望透過此做法可以替性平教育做好榜樣。

花蓮美崙山入口處著名的景觀地標米老鼠，佇立當地30多年，是許多花蓮人的回憶，因它雙手比YA，造型相當可愛吸睛，可以說是近年遊客來訪的熱門打卡景點，而近期新冠肺炎疫情延燒，花蓮市府為了宣導民眾戴口罩，除了拍攝宣導影片外，15日也特地替米老鼠帶上藍色口罩，用有趣方式提醒民眾落實防疫。

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但米老鼠昨天才剛戴上口罩，今天下午花蓮市長魏嘉賢就於臉書開直播，分享米老鼠改戴粉紅色口罩的過程，影片一出瞬間引發網友討論，大家紛紛表示，「好潮的米老鼠」、「連米老鼠也要做好防疫」、「太可愛了」，同時也有人笑稱，米老鼠的藍色口罩應該是拿去電鍋蒸了。

據了解，米老鼠專屬口罩，長寬各是4.7公尺，印有口罩外型，還特別附上摺痕，模樣相當逼真，成功引起不少人圍觀拍照，至於口罩才戴一天就更換顏色，魏嘉賢說，這段期間市府團隊除了呼籲市民保持社交距離外，會特別為米老鼠換上粉紅口罩是因市府希望透過此舉來替性平教育做好榜樣，宣導「無論粉紅口罩還是藍色口罩，能阻絕外來病原的都是好口罩」的觀念，最後他更表示，未來會考慮將花蓮12生肖公仔以及所有公共藝術裝置都戴上口罩，一起加入防疫行列。

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