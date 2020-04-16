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免去賭場！美女荷官「一對一」直播　跨國賭博集團4個月投注額3800億

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記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心16日宣布偵破一跨國賭博集團案件，該集團以合法經營博奕遊戲為掩護，招攬賭客可兌現，並開發多款跨國賭博遊戲，更提供國外女荷官直播對賭及地下匯兌，短短3個多月線上投注金額就高達3800多億元，令人咋舌。

▲▼刑事局中打破跨國賭博集團，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方破跨國賭博集團，以女荷官直播真人對賭，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊日前偵辦一起詐騙機房案，經往上回溯其地下匯兌金流時，查出李姓男子除經營地下匯兌外，還經營賭博網站，據點就設在西屯區某商業辦公大樓內，立刻報請台中地檢署檢察官張聖傳指揮偵辦。

專案小組經長期監控發現，該集團有如具規模公司，設有多個部門。除有國內合法的博奕線上遊戲包括「包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、豪神」，另也聘請工程師設計開發百家樂、瞇牌百家樂、保險百家樂、龍虎、妞妞、輪盤、骰寶等7種遊戲，提供境外賭場以真人荷官秀介接賭客對賭平台，並負責維運系統。另也經營地下匯兌，與東南亞間的地下賭場交付賭資使用。

▲▼刑事局中打破跨國賭博集團，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼集團以合法博奕遊戲掩護攬客兌現，更推出跨國女荷官真人對賭。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破跨國賭博集團，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

另外，該集團以「合法掩護非法」，在合法博奕遊戲的公開聊天室中招攬客人，提供儲值極點是換現金服務。另外也經營線上境外賭場，由人在東南亞地區的真人女荷官，結合網路直播及遊戲，等同跟真人對賭。除省去往返國內外的時間與金錢，防疫期間更是可以避免群聚染上肺炎的最佳選擇。

專案小組查出，該集團自今年1月至今，合計線上總投注金額已超過3802億元，賭客更遍及世界各國。集團選定據點所在的商業大樓，利用人潮車潮來掩人耳目。

▲▼刑事局中打破跨國賭博集團，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方現場扣得3千多萬元台幣現鈔，現場清點。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破跨國賭博集團，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

本月9日見時機成熟，檢察官率領中打、台中、彰化、高雄等警分局幹員，兵分多路前往西屯區及北屯區執行搜索，當場逮捕李姓男子等52人，現場並扣得電腦主機、筆記型電腦、手機及現金3211萬餘元、美金約3萬元、菲律賓比索約201萬元、港幣約1萬元及相關扣押物等。一行人帶回時，還得一一在門口排隊量體溫並雙手噴酒精消毒。

▲▼刑事局中打破跨國賭博集團，4個月不到投注金額就高達3800億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲集團成員帶回中打，在門口排隊逐一量體溫、噴酒精。（圖／記者李忠憲翻攝）

中打表示，研發部門共29名電腦工程師，年齡介於20多至30多歲，月薪約都在7、8萬元，薪水不低，應該都知道自己做的事情是違法。而李姓主嫌則擔任如業務經理的工作，負責居中協調及對外接觸。警詢後依賭博、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方呼籲，賭博為萬惡之本，民眾千萬勿因貪圖賭博所帶來的一時取巧獲利，而忘記賭博所帶來的自身及他人危害，以及民眾求職時要注意，參與、經營賭博犯罪可能觸犯法律而後悔莫及。

年輕好簡單～～


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