「金山街出了兩例」臉書亂貼文遭約談　新竹婦好怕：誤信朋友聊天資訊　

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全世界持續蔓延，全台政府各單位莫不全力防疫，但刑事局日前接獲民眾檢舉，新竹市一名游姓家庭主婦3月下旬在臉書發表疫情謠言：「怎麼活呀！金山街出了兩例，我們作生意的真的非常無言，為什麼一定要出國玩呢？」經民眾檢舉後衛福部疾病管制署認定內容是疫情謠言，且該女將訊息公開可供所有網友瀏覽。

▲刑事局電偵大隊破獲新竹一家庭主婦散播肺炎疫情假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲新竹一家庭主婦散播肺炎疫情假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電信偵查大隊獲報後，4月13日約談游姓婦人（57歲）到案說明，游女到案後相當緊張，她向警方表示，因為誤信朋友聊天資訊，有感而發才會透過自己臉書發言自抒感受，沒有想到就這樣觸法遭警方約談，疾管署認定游婦親自杜撰不實疫情造成民眾恐慌影響非小、更有可能嚴重危害新竹市東區金山街美食商家生計。

疾管署經書面審查，裁定她違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」地14條相關規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

刑事局呼籲：民眾應隨時注意中央流行疫情指揮中心相關宣導，針對網路上不明疫情之言論，應先謹慎求證，勿隨意張貼造成社會大眾恐慌，自身觸法可能承擔相關刑事責任，請民眾小心切莫觸法。

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