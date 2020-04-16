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外送傳播妹因疫情生意冷清　兄弟檔臉書賣精品詐騙40萬

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▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，警方統計被害人超過48人，得手贓款逾40萬新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，警方統計被害人超過48人，得手贓款逾40萬新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲165反詐騙平台通報，發現臉書有一詐騙集團專門透過粉絲專頁經營熱門手機iPhone 11、名牌包、各國精品手表等產品，等到不知情網友買家下訂匯款後就被封鎖，囂張的詐騙集團改變賣場名稱後繼續詐騙，刑事局迄今接獲48名網友報案控告詐騙。刑事局偵九大隊16日宣布偵破此網路賣場詐騙集團並逮捕張姓兄弟檔主嫌在內共4人到案。警方清查張姓主嫌曾任外送傳播妹集團司機，但因新冠肺炎疫情流行後生意冷淡，才會轉營網路詐騙賣場。

▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，警方統計被害人超過48人，得手贓款逾40萬新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，警方統計被害人超過48人，得手贓款逾40萬新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊第二隊表示：該詐騙集團以臉書社群平台粉絲專頁經營包含勝豪國際名錶、勝豪國際名錶二館、Wk美國名錶代購、Wk美國名錶代購III、As美國代購、Ga歐美精品代購等賣場、用低於市價的價格刊登精美圖文販售手機、名牌包包、精品手錶等偽冒產品。

▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，警方統計被害人超過48人，得手贓款逾40萬新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，警方統計被害人超過48人，得手贓款逾40萬新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓兄弟檔經營臉書賣場詐騙，圖為該賣場展示商品。（圖／記者張君豪翻攝）

眾多網友看到上述產品後一時不察，就向上述賣場下單匯款購買上述產品，但詐騙集團卻透過私下網路通訊軟體與被害人聯繫，等到被害人匯款後就失去聯繫，被害人始警覺遭詐騙報案，詐騙集團隨即變換粉絲專頁暱稱，繼續詐騙下一位被害人，手段相當惡劣。

刑事局偵九大隊向高雄地方法院聲請搜索票，於4月9日前往執行搜索，查扣犯案用手機3支、人頭帳戶存簿2本、人頭帳戶提款卡、人頭帳戶印章、人頭帳戶身分證件影本等相關證物，初步統計被害人數48人，詐騙金額新臺幣逾40萬元。

刑事局藉此案例提醒民眾，網路購物有快速便宜的特性，但也成為犯罪者覬覦的目標，為降低被詐騙的風險，除慎選適當交易平台外，應注意賣家評價及選擇使用第三方支付的付款方式進行交易，更避免與賣家私下通訊交易，以保障自身的權益。

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