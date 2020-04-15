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2童亡命！電腦鬼才助刑事局辦案　分析爸臉書嘆：心情很複雜

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台灣第一位駭客「鬼才」陳盈豪　CIH病毒癱瘓全球6000萬電腦（圖／翻攝看雪學院）

▲陳盈豪。（圖／翻攝看雪學院）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣「駭客始祖、電腦鬼才」陳盈豪曾在大專時期寫出CIH病毒，癱瘓全球600萬台電腦，近年來則是靠著分析電腦數據的專長和刑事局合作，合力追捕嫌疑犯。他今（15日）也在臉書分享一起兇殺案，直呼「參與這種事情，其實心情很複雜。」

陳盈豪今日在臉書發文，他表示自己長期和刑事局合作，利用臉書分析專長幫助刑事局辦案，其中有一次讓他真正感受到有「做善事」的感覺。他表示，某次刑事局正在追查殺害了兩個人的嫌疑犯，雖然警方透過手機定位和監視器尋人，但因對方後來將手機關閉，失去訊號後便下落不明。

請繼續往下閱讀...

刑事局隨後找上陳盈豪，希望他能分析嫌犯臉書帳號協助偵查。陳盈豪回憶，就他的分析，嫌犯一直有在規律使用臉書，不過兇殺案發生的前兩周卻停止使用了。

▲▼臉書。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳盈豪擅長臉書分析。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

陳盈豪持續分析嫌犯的喜歡互動的個人用戶名單，並按照互動次數整理出排序，提供警方更多線索可以追查，「那晚，覺得~原來我可以幫到那RIP的兩人。」

然而隔日卻傳來消息，警方表示，嫌犯已被發現自殺身亡；而讓陳盈豪心情更複雜的是，他在分析之前就被告知，嫌疑犯正是「兩位RIP小孩的父親」。

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