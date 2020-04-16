修手機驚見女友「價碼2萬元」　她的閨蜜賺翻！酒店妹仲介飯局抽頭下場曝

▲楊姓酒店小姐轉行當飯局妹仲介月入10多萬元遭起訴妨害風化。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

20多歲的楊姓女子原本在酒店上班，決定擺脫看客人臉色的日子，轉行當起飯局妹仲介，親自評選旗下小姐並定價，由經紀讓男客挑選後，楊女再安排小姐赴約，估計楊女旗下數十名小姐，楊女不用出面就可每月抽頭10多萬元，結果這一切都因為旗下小姐手機壞了送修，被人發現媒介色情，台北地檢署16日將楊女依妨害風化起訴。

全案緣起於小傑(化名)在2019年間，幫女友的閨蜜修手機時，赫然發現李姓女子在媒介「飯局妹」，更讓小傑生氣的是，女友竟然也曾以1局2萬多元的代價「赴約」，憤而到警局報案，李女2月間已經被依媒介性交易營利罪嫌起訴。

▲楊女會幫旗下小姐評定身材外貌，並註記配合程度，供男客挑選。（示意圖為資料照／記者張一中攝）

而檢警同時根據這支壞掉的手機內容，追查發現李女曾經匯款給原本在酒店上班的楊姓女子，因此向法院聲請搜索同時傳喚楊女到案，楊女坦承已經從事仲介飯局妹1年多的時間。

檢警查出，楊女不但會對有意願跑飯局的小姐評定外表、身材然後定價，還會註明小姐「配合程度」，彙整資料後，交給經紀人，供男客以2萬元到3萬元不等價格挑選後，約到高級飯店見面交易，估計楊女手中有2、30名小姐名單，每天約10女報班等候挑選，楊女每月靠抽頭就大賺10多萬元，檢察官調查後，將楊女也依妨害風化追加起訴，將和李女一起接受法院審理。

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