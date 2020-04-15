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激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」…曝每月價碼：他找我就會啪

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲苗栗一名年輕女子與人夫發生關係，挨告後自爆遭包養。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名21歲嫩妹小乃（化名）結識人夫阿宏（化名），但她明知對方是有家室的人，竟還與阿宏到摩鐵激戰48次，正宮得知2人姦情後，氣得怒告小乃及小乃的父親，求償218萬元。法院審理後，判小乃應給付正宮4萬元，小乃父親應連帶給付12萬元，可上訴。

判決書指出，小乃2018年3月間到2019年4月間某日，共與阿宏發生48次性關係，其中36次是在她未滿20歲時，另外12次則是她滿20歲後發生，刑事部分遭法院判處應執行有期徒刑7月確定。

阿宏證稱，自己是在2016年5、6月間在酒店認識小乃，並在2016年6月開始每個月給小乃2萬到3萬餘元的「生活費」；小乃則承認，「我在16歲時被阿宏包養，他每月給我2萬元，只要他找我，我就會跟他出去發生性行為」。

苗栗地方法院審理後認為，小乃當時年輕思慮不周，又因為阿宏按月提供金錢包養她，才會輕率地與阿宏發生關係，惡性不算重大，考量她高職肄業，目前無業懷孕中，生活費由丈夫負擔，判她應賠償正宮精神撫慰金4萬元，小乃父親則應連帶賠償12萬元。全案仍可上訴。

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