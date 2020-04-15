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酒店妹特徵怎抓！專業哥「列2種類型」：職業陪酒＆偶爾串場　曝女人黑暗面

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酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲鄭弘儀在節目上談論酒店小姐的特徵，其中之一是皮膚異常白。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

確診案例379例被證實是台北某知名酒店女公關，且已經結婚，從主婦搖身變成酒店紅牌。知名主持人鄭弘儀日前在談話節目談及此案例，點出3項「小姐」會有的特徵，包括聲音沙啞、髮質不好、皮膚異常白。結果就有網友表示，酒店陪酒的女孩，如果是偶爾串場並不好分辨，列出2種「小姐」的特色，直呼「我也是長大才知道，女生的世界有多複雜。」

鄭弘儀在節目中表示，他有個朋友本來找不到女朋友，後來卻突然說有未婚妻了，結果他和對方見面後，發現女方有3點特徵，一問之下才知道是在酒店上班。而這3點分別是「聲音沙啞（長期飲酒對聲帶造成傷害）」、「頭髮感覺髮質不好（常常染燙頭髮）」、「皮膚異常的白（都是晚上上班）」。

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▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲有網友回文，將酒店小姐分成2類並列出特徵。（示意圖／記者邱中岳攝）

談話內容被轉傳到PTT的Gossiping板，就有一名網友忍不住回文，說酒店陪酒的女孩，如果是偶爾串場，其實不是那麼好分辨的，「有些是幾個閨蜜住在一起，有場子互相揪 這種其實也不好分辨。」接著他列出2種「小姐」的類型。

第一種「如果是職業陪酒的（一周三、四次，甚至天天排班的）」，這種女孩會有3項特點，「1.妝容跟一般女孩不太一樣，會打的比較深比較白（適應暗的環境）。」「2.注意小動作，對一些肢體接觸會非常不敏感。」「3.喝酒會習慣性低杯（敬酒的時候地位低的，碰杯的時候杯口要比對方低）。然後會主動幫你沾酒（喝完後要主動幫對方杯子填滿），還會表面張力。」

第二種「跟閨蜜一夥，偶爾出去接場子的」，這種女孩則是大約有4項特點，「1.朋友圈／FB裡面會很固定那幾個女生，幾乎不會有異性。」「2.晚上常會消失，且都跟那幾個女孩一起消失，每次問都是跟XXX一起玩。」「3.開銷遠大於台面收入。」「4.如果有接S。消費能力會異常的高，偶爾通宵不見人。」

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲網友直說，長大之後才知道女生的世界有多複雜。（示意圖／記者邱中岳攝）

最後他也直呼，他也是到長大之後才知道女生的世界有多複雜，「換各角度說，其實從事或經歷過這些故事的女孩，遠遠比大家想像的多太多了。」還在留言處加碼爆料，「這些女孩白天很多都是有正當工作的。且體貼，會照顧人，理解男人。長相中上，完全是肥宅心目中的女神」、「我朋友才搞笑，去酒店翻頁的時候，翻到自己家會計……差點沒抽風。」

這位網友還說，「結論就是，很多人心目中的女神，儀態萬千、百求不得的，其實找對地方，也就是萬把塊的事情……」、「在認識強者我朋友之後，我也才知道你的寶貝可能只是他的玩物……還是玩壞的那種……誇張點說，你能不能約到，約到能不能碰到，還得看他同意不同意呢！」

看到貼文後，就有一位網友推文附和原PO，「沒錯，我就認識位國立頂大生科研究森（生）在X亨陪酒過啊！還有上市公司女業務經理也在X亨陪酒過啊！女人只要缺錢……很可怕的，其他那些大學現役學生還XX社熱門知名人員我就不表了」、「就說了真實比A片還A片，那位XX社知名人員的FB每天都數不清的蟑螂在求愛，看到這些廢物大學生我真的覺得很可悲，你們的女神不知道C過多少表哥惹……QQ。」

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