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「小鄭容和」很會演！隨機殺人辯精神病　串通獄友假圍毆喊「白色恐怖」

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▲▼自稱「小鄭容和」的男子王秉華（綠衣），犯下隨機殺人案後，檢方4月15日依殺人罪起訴，建請最嚴厲之刑。（圖／記者孫于珊攝）

▲王姓男子因隨機殺人案被收押後，和同房舍友自導自演圍毆事件，佯稱遭看守所「白色恐怖」。（圖為資料照／記者孫于珊攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱「小鄭容和」的王姓男子，3月間在車上和妻子發生小口角後，竟持刀下車隨機朝路邊騎士背後捅1刀致死，王男事後狡辯自己多重人格病史，被檢察官打臉只為了失眠去看過醫生，依故意殺人起訴後，王竟又向法官喊冤，稱遭台北看守所主管教唆人犯圍毆，但北所調閱監視器發現，根本是王和2名室友串通自導自演的假事端。

王男15日被檢察官起訴並請求法院依最重可判死的殺人罪「最嚴厲之刑」，王被移送到法院開庭時，以想去向死者上香等理由，請求法官准許交保遭駁回後，向法官表示，過去遭羈押的1個月，在台北看守所受到「白色恐怖」，他指控主管故意調他房舍、教唆其他人犯揍他，還妨害他會見家人的機會。

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／翻攝兇嫌臉書）

▲王男辯稱因多重人格犯下殺人案被檢察官打臉，又企圖演戲吸引法官同情。（圖為資料照／翻攝兇嫌臉書）

據了解，王從3月14日被收押入所後，因社會矚目案件，原本被安排在孝一舍保護房，4月10日因製造事端，被改配到明舍違規房，隔天王就向北所管理人員表示，遭同房收容人毆打。

但北所16日澄清，接到王男陳情後，已立刻調閱舍房監視畫面，王和同房2人的「互動」不像是在打架，經調查後，2名同房人犯都坦承，因為王男擔心犯下隨機殺人案被其他人欺負，所以先配合王男演一齣毆打戲碼，王男也坦承自導自演，北所已依《羈押法》及《監獄行刑法》相關規定，對王男2名室友違規祭出處分。

另外針對王聲稱家人接見遭阻撓部分，據了解，依規定偵審中收押被告，若沒有被限制禁止接見，每天可會客1次，但是王男的妻子每天去北所報到、用完唯一的會客機會，導致王母無法會客，北所已請家屬依協調，依規定辦理被告會客手續。

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