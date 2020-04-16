清涼照爆音樂會館偷接客　引警臨檢同行圍剿...業者喊冤告爆料者妨害名譽

▲台南市警三分局前往該疑酒店臨檢，未發現有營業情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心4月９日下令全國酒店、舞廳停業，台南市安南區一間酒店，被爆料在11日晚上等警方臨檢完後又偷營業，引起警方及其他業者不滿，認為破壞「協議」，警方還多日前往臨檢確認，業者自認遭到不白之冤，向爆料民眾提告妨害名譽，警方則表示有受理業者提告，會依法查處。

據了解，有民眾向媒體爆料，台南市安南區有酒店業者，在警方臨檢後又偷偷營業，爆料者有提供照片，影像內有穿著清涼的小姐進出，疑私下偷偷營業，把陳時中「當作塑膠的」。

報導一出馬上引起警方注意，台南市警三分局也連日實施臨檢，持續針對轄內列管19家有陪侍之相關娛樂場所全面稽查，發現業者均已配合政府防疫政策，暫停營業中。其中這一家遭週刊報導疑似「假停業，真陪酒」之某音樂會館，警方更是列入重點稽查對象，連日數度複查確認亦無營業事實。

據了解，該酒店是拿的是影音視聽業的執照，但因為店內也是有小姐陪侍，所以符合中央疫情指揮中心所指「有男女陪侍」的停業對象，業者在政府宣布停止營業後，也配合防疫政策暫時歇業。但因被人爆料偷偷營業，波及連累其他酒店業者，也被警方連日稽查，引起其他業者不滿砲轟該酒店「不守規矩」，破壞業者與警方的「協議」，該酒店業者自覺無端蒙受不白之冤，讓警方與其他同業不滿，憤而帶著店內相關人員與小姐向三分局警方提告該名爆料者、媒體涉嫌妨害名譽。

市警三分局表示，目前已經受理業者報案，將傳喚相關人到警所製作筆錄。另外，警方也說明臨檢時，並未發現業者有營業情事，相關案情已進入調查偵辦程序，警方對偵辦案情與內容無法說明。

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