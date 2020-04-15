夜市麻將大滿位！6辣妹「露溝小背心」清涼坐鎮　網笑嗨：酒店妹快來打工

▲夜市示意圖。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情嚴峻，現在許多民眾根本不敢出門，別說觀光地區，連夜市都不太敢逛了。但有一攤夜市麻將攤竟然大滿位，臉書日前就瘋傳一張麻將攤的照片，只見攤位關主各個都是穿著清涼的長髮正妹，超吸睛的畫面網友忍不住笑呼，「難怪能在這種時期各種吸客啊！」

臉書粉絲專頁「正向能量」日前貼出一張照片，文中表示「酒店不能做了，立刻轉行」，只見這張照片拍攝地點似乎是在某個夜市，攤位則是夜市常見的麻將遊戲場，看起來還是滿位的狀態，而且幾乎都是男性顧客，但這個遊戲有這麼好玩嗎？

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接著仔細一看，就發現男顧客們對面坐的各個是正妹，6個位子就有6位妹子，她們都留著一頭長髮，而且似乎都有染過頭髮、相當時髦懂打扮。6姝不僅看上去皮膚白皙滑嫩，低胸細肩小背心的穿著微露胸前的溝溝，難怪生意好、圍觀的人也多。

雖然照片並未標明出處和拍攝時間，但有些顧客戴著口罩，確實會讓人聯想是現在防疫期的畫面。另外，巴哈姆特的哈啦區，也有網友用這張圖片發問「為什麼夜市小遊戲都要找爆乳妹當店員？」想討論夜市遊戲攤常常會有清涼正妹出沒這件事。

而日前酒店女公關案379確診引起高度關注，中央流行疫情指揮中心也加速進行相關疫情調查，更在9日無限期停業酒店、舞廳，不少酒店公關面臨失業。就有不少網友看到照片後，紛紛笑呼，「失業的酒店妹快來打工」、「不用喝酒、不用接S，覺得可以考慮兼職了」、「應該是高雄某夜市，本來是一個火辣美女顧攤，現在有那麼多生力軍加入」、「酒店歇業去夜市賺外快」、「正妹陪玩，就算不會玩也要摸幾圈。」，

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