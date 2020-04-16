范世平酸簡勤佑設計「華航改名計時器」是搞文青：應補修政治學分

▲台師大政治研究所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨數位行銷科技長簡勤佑上任第一天，火速針對中華航空正名議題設計出「佳龍的華航改名計時器」，諷刺交通部長林佳龍不敢把華航的「China」改掉，引發網友討論。台師大政治學研究所教授范世平在臉書發文反酸，直批簡勤佑想搞文青，還要修補政治系學分外，也點出藍營沒有回答到底支不支持華航正名，若拼命閃躲或回答失誤，恐怕犯下了「戰略」上的錯誤。

范世平發文開頭就酸簡勤佑剛自海選中當選藍營數位行銷科技長，終於有了起手勢，但「恐怕還要修補一些政治系的學分」。他指出，近來華航改名「台灣航空」的呼聲沸沸揚揚，林佳龍也表達支持，但因這牽涉航權問題所以「知易難行」，連前總統陳水扁時期「想改也改不了」，而簡勤佑則判斷「林佳龍不敢改」，所以找到矛盾點，製作出「佳龍的華航改名計時器」，準備看林笑話，看他拖到何時。

「這的確有得分」，范世平分析指出，民進黨想改華航名字，「特別是獨派的壓力甚大，卻有困難」，因此陷入進退兩難的困境，而國民黨則可以好整以暇的躲避這個戰場，看綠營如何因應。但林佳龍「也不是吃素的」，立刻回擊藍營是否也要設一個去除「中國」兩字的「改名計時器」，因為藍營的年輕世代也想把「中國」兩字拿掉，只是黨內大老不同意。

范世平認為，國民黨必須表明到底要不要繼續堅持「中國」這兩個字？到底支不支持華航改名？「難道國民黨與獨派一樣都在『督促』華航改名？」范指出，國民黨立委鄭麗文已經公開反對華航改名，所以簡勤佑提出這個計時器會被認為根本是政治算計，是「先畫靶再射箭」，想搞文青、超然、客觀、純凈，結果原來早有立場。

范世平直批，簡勤佑是台大資管系畢業，創立社群平台「Dcard」而紅，他加入國民黨的起手勢算成功，引發媒體關注，這是「戰術」上的勝利；但國民黨如果沒有回答支不支持華航正名的問題，拼命閃躲或回答失誤，恐怕犯下的是「戰略」上的錯誤。

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