雲端最前線／WHO七成會議遭拒！蔡英文親上火線反擊

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台灣人自發在紐約時報登廣告後，WHO立即以13點聲明表示和台灣一直都有技術上的交流。總統蔡英文16日親上火線反擊，拿出外交部提供的數據打臉，過去申請參加會議多達130場被「莫須有」理由拒絕，七成被拒於門外，而在國際壓力，以及川普凍結WHO金援之下，台灣有機會踏入WHO大門？《雲端最前線》16日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、作家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

台灣為什麼能在這次防疫超前部署，現在發現關鍵是去年12月31日一篇PTT上有關武漢肺炎的問卦，進而讓台灣的防疫工作成為全球標竿，被譽為「護國神文」，而作者也曝光，是一位台中的泌尿科醫師，她除了向武漢肺炎吹哨者李文亮醫師致敬外，也感謝「台灣能有一個讓資訊迅速透明，並且觸及深入到需要相關資訊的地方」，而不是讓自己成為步上中國死諫後塵的第9個人。

防疫期間各地縣市數度超前部署，新北市暫定20日實施「封城演練」，侯友宜強調是擴大管制超前部署，不是真的封城，生命共同體的台北市，則認為台灣疫情已經趨緩，書面桌上兵推沒有意見，但實兵演習沒有必要，柯文哲表示不會跟進，目前應該把更多心力放在防堵疫情擴大。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。