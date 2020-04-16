拋棄補釘式紓困！南投國民黨部率議員　提「發現金、給口罩」方案

▲▼國民黨南投縣黨部及縣議會黨團，要求新冠肺炎防疫政策，拋棄補釘式的經濟紓困方案，改採「發現金、給口罩」更實惠。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎持續衝擊經濟，蔡政府真的準備好了嗎？國民黨團16日在南投縣議會，由縣長林明溱、議長（縣黨部主委）何勝豐、黨團書記長謝明謀率全體黨籍議員召開記者會，呼籲政府拋棄補釘式紓困方案，直接發現金給全國民眾，帶動基本消費行為，擴大內需市場，同時簡化各行各業紓困申請手續。

南投縣國民黨黨團聲明表示，國民黨團支持行政院紓困方案，但現階段要的是「紓困」而不是「振興」，讓老百姓日常生活開支得以支付、生計得以維持。要讓看不到結束的疫情裡，對國內經濟衝擊化減到最小的影響。

縣黨部主委何勝豐表示，回顧金融海嘯時期，馬英九政府提出發放消費券應對，當時的蔡英文黨主席也曾批評，消費券行政成本過高，呼籲直接發放現金。顯見發放現金應該是行政院紓困可行選項，請蔡總統不要打臉當年的蔡主席。

目前政府所提出的各種紓困方案，都訂有相當門檻且需要經過申請核可後才能獲得補助，國民黨團負責任的主張，在「排富條款」的條件下，發現金紓困，總額約1000億元，透過所得稅的的課徵級距，讓稅率越低的家戶，可以獲得越多的政府協助，不需要再做額外申請，這才是紓困上策，也才是真正苦民所苦。

民進黨用「酷碰券」來刺激消費，不僅改善老百姓困境有限，也忽略了最根本的因素，那就是「有錢『財』能消費」。

此外，防疫要口罩，衛福部日前公布的口罩實名制，目前為14天可領取9片口罩，每天都能有口罩可以用，這才是最基本的，讓每個人民每天都有口罩用，很難嗎？「發現金、給口罩」已經成為人民最簡單、直接心聲。

・蔡依林、桂綸鎂、賴雅妍從小就開始用

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