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防疫零漏洞　檢警啟動遠距視訊酒駕無處逃！

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▲台南市白河分局警方偵辦酒駕受傷犯嫌，啟動遠距視訊複訊，由檢察官透過視訊在偵訊，防止疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局警方偵辦酒駕受傷犯嫌，啟動遠距視訊複訊，由檢察官透過視訊在偵訊，防止疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局查獲楊姓酒駕犯，與友人酒過三巡，執意瀝後騎乘機車返回住家途中，因不勝酒力與自小客車發生嚴重交通事故，經警方到場測得酒測值為1.10mg/l，除將其緊急送醫開刀急救並在場戒護，檢警並啟動遠距視訊複訊後飭回。

▲台南市白河分局警方偵辦酒駕受傷犯嫌，啟動遠距視訊複訊，由檢察官透過視訊在偵訊，防止疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應新冠肺炎疫情，避免警方逮捕疑似病例的犯罪嫌疑人，造成群聚感染的風險，癱瘓警察、司法機關運作，為減少員警及檢察官、法官在偵辦時接觸可能感染武漢肺炎的嫌犯，員警在執行拘提或逮捕現行犯、通緝犯時，先行測量嫌犯體溫，並查證是否為居家檢疫、居家隔離對象，逮捕嫌犯要求配戴口罩，減少接觸，以維護全體員警安全。警方詢問後並聯繫地檢署，請示這些嫌犯是否需要解送地檢署，不需要解送至地檢署者，則由接案檢察官以視訊方式實施複訊。

▲台南市白河分局警方偵辦酒駕受傷犯嫌，啟動遠距視訊複訊，由檢察官透過視訊在偵訊，防止疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局警方在醫院戒護時，考量正值新冠肺炎疫情肆虐，為維護員警安全，考量目前疫情嚴重，憂心員警長時間戒護可能染病之風險，經醫院醫師評估楊嫌術後之身體狀況及傷口感染問題，不宜舟車勞頓，權宜之計乃請示台南地檢署檢察官同意，以遠距視訊方式實施複訊後飭回。

▲台南市白河分局警方偵辦酒駕受傷犯嫌，啟動遠距視訊複訊，由檢察官透過視訊在偵訊，防止疫情破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局為防疫，早已完成設置通風良好的特定偵詢處所及建構連線地檢署的視訊設備。此次考量犯嫌傷勢嚴重及防護員警於醫院實施戒護之安全，報請地檢署檢察官採「一案一地」防疫SOP程序，由檢察官以視訊偵訊方式進行詢問，不僅案件順利移送地檢署，也縮短犯嫌負傷到場偵訊之時間，盡快返回醫院診治觀察；也因視訊設備之建立，讓警方與地檢署之聯繫更為有效率，避免了警方長時間於醫院之戒護感染之風險。

白河分局表示：「防疫無漏洞，治安零死角」，警察除全力積極防範疫情之擴散，並持續打擊犯罪，以具體之專案勤務行動展現維護治安之決心，同時也會縝密維護所屬執勤安全，做好防疫及治安維護之任務。

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