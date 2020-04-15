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雨天用差點悶死！大晴天再戰口罩套…結局還是GG　他嘆：佩服戴得住的人

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▲ 清明連假後上班第一天警覺升高 新北民眾搭公車全程戴口罩。（圖／新北市交通局提供）

▲疫情延燒，大眾紛紛戴上口罩防疫。（圖／新北市交通局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在口罩套正夯，不過好不好用就見仁見智。一名網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「很佩服配戴口罩套的人」，說他在一個下雨天用了口罩套，結果騎車的時候潑到水，口罩套就黏在他的鼻子上，讓他差點活生生被悶死。沒想到大晴天用，一樣也是悶到不行，大嘆可惜「最後只能放在家裡生灰了。」

這位網友文中表示，媽媽前陣子有空時，幫他做了一個口罩套，「樣式素素的很可愛，當天我就很開心的用了出門去，結果騎車下雨潑到水黏在我的鼻子上，差點活生生被悶死。」幾天後原PO再次戴出門，這次先看了氣象，確認是大晴天，心想不會因為濕掉所以有悶感。

請繼續往下閱讀...

沒想到大晴天卻產生另一個問題，「我在外面走到滿頭大汗，氣喘吁吁時反而呼吸不到空氣！因為呼吸太大力，口罩套整個跟鼻子黏在一起，一樣讓我差點不能呼吸。」不管是雨天還是晴天，使用感受都讓原PO給不出好評，也只能把口罩套放在家裡生灰。

最後原PO直呼，「現在在路上看到那些用口罩套的，都很佩服他們，覺得好厲害，換做是我，分分鐘就想把口罩套撕壞……」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO說自己差點被口罩套悶死。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，許多人都表示同感，「別說布口罩了，我連一般醫療口罩都戴不住，撐30分鐘是極限了」、「戴過才知道快悶死的痛苦，佩服+1。」還有網友覺得口罩套根本就是在鬧，「路上看戴口罩套的八成都沒戴緊，邊邊都是縫隙，還不如不戴」、「看到口罩套都覺得他們很搞笑……還看過一個用手摸了口罩，套外面再伸進去裡面抓臉。」

還有人直呼口罩套真的悶，最後還用別的方法，「口罩套要選擇立體的版型，我第一次買了超薄的平面口罩套，一吸氣口罩套就貼在我鼻孔上，所以就被打入冷宮重買立體的，鼻子那邊才有空間呼吸，但還是會悶，最後買了口罩內墊+雙面膠才真的解決呼吸問題。」

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