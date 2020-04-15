搶上島！《動物森友會》賣翻超越健身環　6000人網路預購等5月底到貨

▲《集合啦！動物森友會》3月才剛上市，已經成為近期最夯電玩。（圖／翻攝自任天堂官網）

記者洪菱鞠／台北報導

任天堂官方日前公告Switch所有主機暫停日本地區出貨一周後，14日又宣布將恢復出貨，讓玩家們可以鬆了一口氣，原本人氣很夯的Switch，防疫期間的需求急速攀升，熱門到一機難求，搶手原因不只是為了打發時間，最近爆紅的《集合啦！動物森友會》更是在背後推了一大把，而該遊戲片不僅在網購平台賣翻，單日銷量更超越《健身環大冒險》，搜尋熱度狂勝衛生紙。

你也在探索無人島生活嗎？還是在積極賺錢還貸款呢？《集合啦！動物森友會》的可愛畫面、超高自由度以及支援好友連線造訪互動，遊戲推出後，短短3天熱賣188萬套，自開賣以來霸佔熱搜榜首，創下Switch遊戲作品的暢銷紀錄，可見其驚人魅力。

▲《集合啦！動物森友會》在網購平台帶來爆炸性買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

《集合啦！動物森友會》到底有多夯？據東森購物統計，該遊戲自3/20號上市以來，買氣超過以往其他遊戲電玩片，銷售量是一般遊戲的20倍以上，預購訂單甚至接到兩個月以上，目前購買除享東森幣回饋外，搭配各家銀行優惠及支付回饋，最高可享10%優惠。

蝦皮購物則指出，該遊戲發售不到2週即熱賣破萬份，單日銷量超越《健身環大冒險》，遊戲同捆主機銷售大幅成長5.5倍，也帶動Switch一般版主機、Lite主機銷售狂飆2.4倍～近4倍，此外，近期爆炸性的搜尋熱度，《集合啦！動物森友會》不僅創下搜尋量僅次「口罩」的紀錄，甚至一舉超越衛生紙成為熱搜排行榜亞軍。

玩家們在各大網購平台手刀瘋搶，遊戲片才一上架，就立刻被搶光，除了Yahoo奇摩購物中心週週熱銷超過千片，PChome 24h購物熱賣到1小時內銷售一空，博客來4月份第二波預購在兩分鐘內完售；momo購物網也表示，最高單日熱銷破千片，4月初至今，曾單日上架最高300組主機同捆組也在1小時內賣光，目前遊戲片都要預購，5/30才會到貨，但統計現在約有6000人在排隊預購中，將依據當時預購頁面顯示的時間陸續出貨。

▲《健身環大冒險》雖然也很熱門，不過《集合啦！動物森友會》更是略勝一疇。（圖／翻攝自任天堂官網）

而前陣子相當熱門、賣到缺貨的《健身環大冒險》，至今詢問度仍高居不下，東森購物站上商品到貨後隨即被消費者下架，但PChome 24h購物發現《集合啦！動物森友會》整體買氣更甚，博客來也指出《集合啦！動物森友會》的銷售是《健身環大冒險》的3倍左右，受歡迎程度明顯有差距，不過隨著防疫話題持續發酵，在宅娛樂需求高漲帶動下，1～3月《健身環大冒險》銷售也隨之爆增，目前累積銷量與《集合啦！動物森友會》不相上下。

受到疫情影響，民眾待在家的時間變多，因此轉向藉由遊戲來填補社交娛樂的缺口，在這波遊戲熱潮中，除了話題十足的動物森友會，其他像是瑪利歐派對、瑪利歐賽車等多人遊戲，《任天堂Nintendo Switch FITNESS BOXING》、《2020 東京奧運THE OFFICIAL VIDEO GAME–中文版》、《Just Dance舞力全開2020（中文版）》等體感運動類遊戲，都是近期關注的焦點。