防疫有巧思！　蔡育輝贈新營警便當置物盒協助抗疫

▲台南市議員蔡育輝為加強警察人員防疫安全，前往新營分局捐贈便當置物盒，供員警作為口罩收納之用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情全球蔓延，人人聞疫色變，面對這場來勢洶洶的挑戰，員警站在抗疫的第一線，全力配合投入各項防疫工作，市議員蔡育輝為加強警察人員防疫安全，15日上午至新營分局捐贈便當置物盒，供員警作為口罩收納之用，善用巧思，讓便當盒發揮另類置物功用，讓員警在防疫中，能守護自身和民眾健康。

新營分局長李名昌表示，警政署了讓員警防疫無後顧之憂，向中央爭取配發口罩給外勤員警。市長黃偉哲也藉著各種防疫宣導時機，提醒大家戴口罩勤洗手的重要性，並強調公務人員出入人潮密集的處所，一定要做好自主健康管理戴口罩。新營分局落實要求員警，執行盤查、取締酒駕、臨檢、值班、受理民眾報案，或協助護送傷、病患至醫院，務必戴口罩、勤洗手確保衛生安全，只要落實自主防疫，就能大幅降低遭感染的機會。

蔡育輝議員平時熱心公益，有感於近期新冠肺炎防疫需求，考量員警執行公務直接面對民眾，有較高的感染風險，因此捐贈置物盒給警察人員，方便拿取口罩並確保安全性，相信對員警提升自我防疫能力有相當大的助益。



收到防疫物資的第一線警察人員也感到相當的開心，表示現階段勤務均以防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或是與民眾近距離接觸的為民服務、取締酒駕工作，都有染疫的風險，謝謝各界對員警的貼心照顧，這次能夠獲得充滿巧思的防疫用具，讓員警更便利、更安心執行各項勤務，感覺揪暖心。

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