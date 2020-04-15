口罩領N次「永遠只有萬年藍」　網嗨曬寶藏庫...公認這一色最稀有

▲口罩顏色讓人眼花撩亂！（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

買口罩成了台人生活日常，打開紙袋宛如驚喜包，款式顏色也成了排買小確幸！一名網友自嘲，每次領口罩都只拿到萬年不敗的「藍色款」，好奇大家都拿到什麼花色？而底下也曬出各式收藏品，其中一款「薰衣草淡紫色」根本是稀有等級！

一名網友在PTT悲情討拍，實名制上路至今，不管在藥局、網路預購買口罩，「很神奇，怎麼拿都是一般藍色的，粉紅口罩也沒拿過，更別說有圖案！」對此，原PO好奇發問，「大家有拿過什麼特別花色」，希望能一飽眼福！

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底下網友也熱心曬出玲瑯滿目的口罩，「粉色hello kitty」、「還有最常見的綠色，BTW我在醫院工作」、「拿過可愛滿版小熊」、「我拿到媽祖跟三太子的」、「網購拿到九隻斑馬」、「拿過藍綠色蝴蝶花紋」、「粉紅豹紋」、「淡紫色好看，現在都只有深紫色」、「好奇亮橘色到底是在哪一縣市拿到的，好想要」、「 拿過可愛娃娃頭跟小兔子的」、「薄到能透光的口罩」、「拿過綠藍粉紫白，但拿到紫色機率真的微乎其微，只拿過一次兩片裝，都捨不得用完它」、「有拿到就很感恩了」、「我拿過什麼蕾絲的、格紋的、粉色紫色蘋果綠」。

▲網友直呼，不管口罩是哪款，有得帶就要惜福了！（圖／翻攝PTT）

留言串中，最多人想要夢幻薰衣草紫色，過去本站也報導不少「限量款式」，包括台灣國旗圖案、牛仔藍丹寧色、刺眼夕陽光色、夢幻彩虹系、衛生棉口罩，以及無耳帶款式等，讓人看了超療癒！