台中買到「一疊丹寧口罩」美炸了！時尚感破表...內行曝實際售價：大賺

▲男生穿戴粉紅色也很好看。（圖／翻攝自CSD中衛臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

為了打破偏見，這兩天公眾人物紛紛戴上「粉紅口罩」，而《ETtoday新聞雲》臉書粉絲團，也幫頭貼Logo的口罩換顏色啦！小小巧思獲熱烈回響，許多讀者紛紛留言曬口罩，其中超質感「丹寧款式」秒吸眾人目光，不少人羨慕直呼，「這才是真正的隱藏版」、「好時尚的感覺」。

日前，傳出有小男孩不敢戴粉色口罩上學，引發性別教育話題；沒想到，開例行記者會時，指揮官陳時中率眾戴粉口罩出席，用實際行動「創造典範」的做法，被國人盛讚。

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於是，各界開始響應，就連口罩製造商中衛也發文預告，將會製造「櫻花粉口罩」上繳政府，並呼籲「這時期有口罩用就好，片片皆辛苦，請停止貼標籤。」

▲這個花色太美了。（圖／ETtoday讀者留言）

當然，《ETtoday新聞雲》今日也換上「戴著粉紅口罩」的新頭貼，短短6小時狂吸超過1.8萬讚，更有廣大讀者留言分享粉色或是其他顏色的口罩，在五花八門的樣式中，這款「單寧色」的口罩格外吸睛，不少人留言表示，「好特別哦！牛仔色的概念」、「請問在哪買的」、「牛仔褲戴在臉上」、「買到賺到...這個我之前買一片要15元，羨慕」、「哇，好特别，第一次看到」。

另外，還有網友好奇求問，是在哪裡的藥局買到的。對此，原PO透露，這是在台中豐原的協安藥局買的，「這是兒童平面口罩，辛苦了幕後藏鏡人，才有這麼多驚喜的花色。」

事實上，自從口罩實名制上路以來，隱藏版或特別花色，經常成為熱議話題，像是豹紋、Q版神明，還有各種鮮豔顏色，包括螢光橘、迷彩、藍色、綠色等，有的人覺得潮，但有些民眾覺得，能拿到已經很惜福了，但真要戴上街，還是需要勇氣的。