藥局買口罩...開袋噴出「刺眼夕陽光」！潮度破表她笑翻：戴出去需要勇氣

▲ 口罩射出刺眼螢光 。（圖／翻攝自Dcard，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

本站日前報導《藥局公告「今日是豹紋口罩」不喜歡別排隊...她讚貼心！ 網揭苦衷：超盧》中提到，有些人不喜歡特殊花色的口罩，無奈到藥局購買無法挑色，因此就有貼心藥局就事先公告今日的花紋，提醒不喜歡的人就別浪費時間排。有網友近日又分享她買到的「潮爆口罩」，笑說戴出去雖然需要勇氣，但她已經很惜福。

「嗯...好的，跟我想像中的口罩顏色不太一樣。」一名女網友在Dcard上發文，她表示自己日前第一次去買實名制口罩，排隊排得不算久，拿到的時候口罩已經是裝在專用紙袋裡的狀態。

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沒想到她一打開袋子，一道不尋常的螢光射入她的眼睛，「好刺眼。」隨後她拿出來一看，發現竟然是超罕見的橘色口罩！原PO驚訝表示，這顏色實在超級潮，雖然戴出去好像需要一點勇氣，但她已經很惜福了，發文是想吸引大家一起分享辛苦排到的口罩。

▲好飽和的橘色。

貼文一出，網友們紛紛貼出各種特殊色的口罩圖，還有人拿到螢光綠的，「糟糕，突然好想去拿一個特別版口罩」、「我姊姊也拿綠色！剛好跟他的搞怪風很配」、「笑死好刺眼」、「中衛一直都有出彩色和迷彩的醫療口罩，個人覺得很潮」。

▼ 網友分享實際拿到的口罩。

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