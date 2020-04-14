買藥局口罩！限量版「台人的魂魄」她傻眼求換貨　網暴動：2地方買得到

▲原PO買到國旗口罩！（圖／翻攝臉書口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊）



網搜小組／劉維榛報導

「口罩外交」陸續抵達歐洲，歐盟官網也大秀台灣國旗，提升我在國際的能見度！不過這代表「台灣人的魂魄」若出現在口罩上，反讓一票民眾不知所措。一名女網友在臉書社團徵求換口罩，原來她拿到「國旗限定版」，由於每片裁切不一致，也不少人質疑是否是實名制口罩？對此，有內行曝土城樹林藥局買得到。

一名女網友在臉書《口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊》透露，日前去藥局領實名制口罩，袋子一打開來驚呆，竟是無敵限量版「台灣國旗口罩」外觀。

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由於每片圖案都不一致，也怕太出門恥度要高才行，原PO打算交換其他顏色口罩，喊話「剪裁不太漂亮的立體國旗，大童和大人可以戴，小童不行...只交換！只交換！只交換！沒有要賣！」

▲網友求買！（圖／翻攝臉書口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊）



照片曝光後，掀起大批網友暴動，「沒看過人家分享領到這麼特殊的口罩耶」、「真特別的口罩」、「好酷唷！」、「 隱藏版」、「 哇羨慕」。不過有人質疑「這是不是匠X的瑕疵品，國旗不太完整耶」、「藥局有可能換到這種口罩嗎，真是懷疑」。

對此，底下有網友幫解釋，「政府藥局的，此口罩在工廠在鶯歌，據我知道的土城、樹林有鋪貨」、「土城藥局也換到國旗口罩」、「 我前兩天看到是在樹林前站的藥房」。

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