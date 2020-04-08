領政府口罩「3個都沒耳帶」想換貨！內行狂賀中大獎　曝專利款：這超好戴

▲原PO拿到的口罩沒有「掛繩」。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾紛紛戴上口罩防疫，而廠商做出來的成品有的花色不同，有的則是款式不太一樣。就有人日前領了口罩後，在網上發文「不知道何時領到的口罩，是要我怎麼用？三個都沒耳帶，這能換嗎？」本來以為領到瑕疵品，沒想到內行網友馬上直呼「這是大獎呀！我也好想換到這個。」

這位網友在臉書《爆廢公社》貼文，「太搞笑了，不知道何時領到的口罩，是要我怎麼用？」只見原PO把3個口罩平放在桌上，但乍看之下就是「3片布」，不見口罩上面該有的掛繩，讓他忍不住求救，「三個都沒耳帶，這能換嗎？」

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沒想到看到貼文後，馬上有人驚呼原PO中大獎，「旁邊拉開，這種口罩很好戴，貼合臉耳朵也比較不會痛」、「拉開就是耳帶了喔，這種的根本中大獎，戴久都不會痛」、「這個超好戴，又密合，Z折耳帶是它們的專利」、「這個好戴，上下很密合講話不會跑來跑去，繩子的都會跑」、「把兩邊白色拉開就是耳帶了」、「拿到這個口罩是賺了，這比一般口罩還貴。」

▲原來這款口罩是做成Z折耳帶，許多網友大讚好戴、密合，耳朵也不會痛。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過，這個小常識還真的不是每個人都知道，也有網友留言表示「沒看到留言，還真不知道如何用，長知識了。」而得到解答和教學的原PO，事後則似乎已經刪文。

目前口罩實名制2.0第四輪於今（8）日開放預購，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，4月1日至4月3日沒有預購到的民眾，8日至10日可預購4月16日至29日的口罩，預購完成後於4月16日開始取貨，而取貨地點這次也新增了全聯福利中心和美廉社，民眾可多加利用。

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