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長大才知道親子丼由來！超殘忍真相曝　網驚呆：以為適合親子吃的意思…

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▲▼親子丼,丼飯,美食,料理,減肥,日式料理。（圖／PAKUTASO）

▲有網友直呼，親子丼這個菜名很殘忍。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

親子丼是很受歡迎的日式料理，但這道菜的菜名乍看很溫馨，卻有不少人直呼細思極恐。一名網友就在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「為什麼會有親子丼這麼殘忍的名稱？」文中表示「親子丼的意思很明顯就是指吃了雞的全家」，不懂這麼地獄哏的名字怎麼會拿來當正式名稱，話題引發許多網友同感。

親子丼又稱滑蛋雞肉飯，是將雞肉、雞蛋、洋蔥炒過並調味後，覆蓋在飯上的丼物，名稱由來是因為丼物裡面同時包含「雞肉」與「雞蛋」。就有網友認為，「照理說這麼地獄哽的名字，私底下說說就算了，不會拿來當正式名稱」、「況且牠們之間也不一定是親人，取這個名字不僅殘忍又莫名其妙，怎麼會有這樣的名字啊？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人覺得，這名稱根本細思極恐，「第一次意識到名字意涵也嚇到」、「小時候還以為是適合大人小孩一起吃的餐點，長大才知道這名字這麼地獄」、「以為是親子都適合吃的意思@@」、「天哪，我到現在都以為是適合親子的意思吔！（跪」、「第一次知道的時候超級震驚」、「以前上日文課時，老師有說這個料理名稱由來，她說很殘忍。」

▲▼鳥,禽鳥,雞,公雞,母雞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼親（上）子（下）丼的由來，讓人仔細想想，覺得恐怖到了極點啊！（示意圖／Pixabay）

▲▼ 雞蛋 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

有網友則是舉例其他殘忍菜名，「還有魚和魚卵，更多生命」、「還有少女的酥胸呢，我比較奇怪怎麼沒抗議這名字」、「還有把活海鮮放在鐵網上烤叫做跳舞燒／殘酷燒」、「為了避免商品不實，還要標記本產品所使用雞蛋與雞沒有血緣關係」、「你一定沒看過地獄燒。」

不過也有人笑說，「你也可以在飯上面蓋上一層稻梗，這樣也是親子丼」、「欸不是，這樣只能算吃了一整隻雞吧？雞蛋只能算吃了雞的月經而已耶」、「有一家叫小豬很忙的滷味也很殘忍啊！我還看過logo用拿刀叉的牛的牛排館」、「雞排炒蛋感覺就變便宜啊！親子丼多賣50。」

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