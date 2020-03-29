8個顏色曬一排！夢幻色系「彩虹口罩圖」療癒炸　網讚：薰衣草紫美翻

▲原PO直呼自己的口罩顏色都很夢幻。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣目前購買口罩的通路有網路及藥局兩種，但不管是何種管道都是隨機發放，如果拿到特別的花色，偶爾也會成為話題。就有一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見她將自己拿到的口罩排成一排，「為什麼我的口罩顏色都那麼夢幻～」。也吸引其他人曬出「彩虹口罩圖」，各種顏色看上去超療癒。

這位女網友貼出照片，只見她將自己的各色口罩排成一排，分別有活性碳灰、霧白、天空藍、馬卡龍粉紅、薰衣草紫、粉紫、深桃紅、草地綠共8種顏色，「好想要橘色口罩，昨天看到有人戴，已羨慕。為什麼我的口罩顏色都那麼夢幻～～～」、「#桃紅色也很美」。

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▲原PO手邊共有8種顏色的口罩。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，不少人直呼療癒，「薰衣草紫好美喔」、「我怎麼拿都是藍色跟綠色」、「我每次去買不是粉的就是藍的（大人小孩都是）」、「只有拿過藍、綠、紫、粉、白；更特殊的顏色就沒有拿過了」、「蒐集顏色的概念」、「每次領口罩都很期待拿到什麼顏色哈哈！」原PO也在留言處強調，她只是苦中作樂，並沒有囤口罩的行為。

另外，也有網友紛紛曬出自己的「彩虹口罩圖」，「彩虹，換著換著就一道彩虹」、「顏色超亮麗，超感謝藥師用心組合」、「我也跟版主一樣，看到大家發漂亮的顏色覺得很美，換口罩的時候期待拿到打開是什麼顏色，從來不會問藥師口罩顏色製造別人困擾，我不懂很多人罵別人『以為是在收集口罩嗎』還是什麼『口罩換不到你還在看顏色』是在有事嗎？」

▼其他網友也紛紛曬自己的「彩虹口罩圖」。（圖／翻攝自爆廢公社）

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