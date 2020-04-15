找無感染源疫情卻沒炸開？　網曝感染3要素：真的太強！

▲藥局口罩排隊人潮。（圖／記者李朝煌攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心14日宣布國內0新增確診個案，累積確診數維持393例，這也是睽違36天以來單日0確診紀錄。就有網友疑惑，為何找不到感染源疫情卻沒有擴散，話題一出引起廣大網友熱議。

原PO在PTT上以「找不到感染源為什麼沒炸開」為題，表示「加上台師大的已經很多人找不到感染源，但好久之前推文就在那邊要炸了沒救了，到現在也還沒發生本土大量找無傳染源的感染，疫情也非常不符對岸的期待，找不到感染源不就代表外面有帶完者亂跑，為什麼疫情卻不會炸裂。」

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話題一出後引發熱烈討論，網友認為感染的三要素為「病原」、「傳染途徑」、「合適宿主」，多數民眾防疫做得好，口罩也都有戴好戴滿，才不至於爆發大規感染。

有網友認為，很多感染者可能早已自行痊癒，「成功在帶原者感染到下一個人之前治癒」、「感覺有很多無症狀患者，或許很多都自癒了，但也沒人能知道」、「連流感這種這麼強力傳染的都直接被壓落底，就算有帶原者四處走，但他的傳染力直接被防疫措施阻擋」、「也許傳染者自癒吧」。

也有其他網友認為，「衛生及防疫做得好」以及民眾「口罩戴好戴滿」也是主要原因，「因為口罩與到處都噴酒精」、「口罩，洗手，不摸臉」、「口罩跟勤洗手有用啊」、「台灣人衛生習慣跟個人防護做的好」、「口罩+追蹤足跡」、「台灣多數人民防疫有到位，才能守到現在，真的太強」。