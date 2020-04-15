吳怡農：往前看別理WHO　「疫情最困難時刻還沒到」

▲吳怡農穿粉色襯衫、戴粉紫口罩，力挺18歲公民權。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

對於WHO以13點回應反擊網紅阿滴與聶永真等人發起募款在紐約時報刊登全版廣告，「壯闊台灣」發起人吳怡農15日出席18歲公民權記者會前受訪表示，WHO在疫情的處理上，全世界都看得非常清楚，這也不需要多說。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會大罵台灣3分鐘，網紅阿滴與聶永真等人發起募款，在紐約時報刊登全版廣告；根據曝光的廣告內容，主軸明確宣示沒有人能孤立台灣，因為台灣能給予協助，但WHO隨即以13點回應，強調一直有和台灣衛生機關保持技術交流。

吳怡農15日出席18歲公民權記者會前受訪表示，WHO在疫情的處理上，全世界都看得非常清楚，這也不需要多說。

吳怡農也指出，WHO過去幾個月的作為已經嚴重影響其國際公信力，現在最重要是必須往前看，因為最困難時刻還沒到，接下來會面臨全球大規模失業潮，這需要努力面對。

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