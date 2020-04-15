WHO會議台灣申請187場被拒130場　外交部喊話：今年讓我們參加吧

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者崔至雲／台北報導

外交部今（15日）指出，因為政治因素，台灣自2017年起即未再受邀出席「世界衛生大會」(WHA) ；自2009年至2019年，我方申請參與187場WHO技術性會議，只受邀參加57場，被拒率高達7成。外交部今日透過中央流行疫情指揮中心記者會再次向WHO喊話，台灣不但能幫忙，而且正在幫忙，「今年讓我們參加吧」。

外交部國組司司長陳龍錦指出，WHO迄今仍無法抗拒來自中國大陸政府的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納台灣完整無礙的參與，甚至在WHO對疫情的報告中，仍然將台灣當成中國的一部份，這與台灣完整參與WHO的會議、機制與活動，仍有很長的距離。

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陳龍錦說明，台灣完整健全的公衛體系，以及成功的抗疫與防疫經驗，是WHO推動達成「全民均健」目標不可或缺的夥伴。然而，因為政治因素，台灣自2017年起即未再受邀出席WHA；自2009年至2019年，我方申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因；此外，我國所在地區屬WHO西太平洋區署負責，但WPRO一向拒絕與我方聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛資訊予我國；台灣的專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀我方參加實驗室網絡；WHO雖將我國專家納入WHO 「國際衛生條例」(IHR)的專家名單，但鮮少邀請我國專家出席相關會議，這次全球疫情的處理，就是最顯著的例子。另外，WHO基於政治考量，無法認證台灣所製造的疫苗，影響我國推動疫苗的研發，也對台灣提供疫苗給有需要的國家造成阻礙。這些事實顯示，台灣無法參與WHO，不但損害台灣2,300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於台灣所能提供的協助及經驗分享。



陳龍錦重申，台灣有能力，也有意願參與及貢獻提升全人類健康水準的各項努力，並已以具體行動，透過捐贈醫療物資及分享防疫經驗等方式，積極協助各國對抗武漢肺炎的蔓延。我國已經向國際社會展現「台灣不但能幫忙，而且正在幫忙」。

陳龍錦再次呼籲WHO儘速與我國政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA，並做適當可行的安排，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。

