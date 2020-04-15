影／「嚴重失職還隱匿疫情！」川普停止資助WHO　陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

美國總統川普表示，美國已經展開對WHO的一項檢視與評估，期間將暫停資助世界衛生組織（WHO），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（15）日被問及此事時表示，他個人認為，這是美國對WHO在這段時表現的回應，台灣對於這件事的作法或態度顯示，「我們對這件事沒有評論」。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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陳時中另提到，許多人都擔心歐美解封後很難守住，也擔心與台灣互動頻繁國家，要如何維持防疫層級？但他認為，邊境這條線，經過幾次修正後，「應該算是蠻完整的」，經過這段時間衝擊，也把在家居家檢疫有困難者，移到防疫旅館。居家檢疫發生案例下降，應該對邊境防疫上有幫助。

川普在美國時間14日記者會上指出，美國很早就對中國發布旅遊禁令，但WHO卻持反對態度，「其他跟著WHO指引走的國家和地區，都對中國保持國境開放，就加速了全球大流行。」「其他主要國家繼續開放旅遊的決定，是眾多悲劇的其中一個，也讓他們在疫情初期失去機會。」

川普說，美國已經展開對WHO的一項檢視與評估，期間將會暫停對WHO提供資金；他說這項檢視報告的內容，會包括WHO的嚴重失職行為，和隱匿新冠肺炎擴散疫情的情況。

截至15日上午5點止，全球確診突破196萬例、12萬死，光是美國確診人數就高達59萬4207例、2萬5402死，幾乎每3名新冠肺炎患者中，就有1名是美國人，而每6個染疫去世的死者中，就有1個是美國人。