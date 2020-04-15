陸外交部又「挺譚」　批川普不資助WHO「世衛不可替代！」

▲美國總統川普宣布暫停資助WHO。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普14日正式宣布美國將暫停撥款給WHO，引起國際關注。大陸外交部發言人趙立堅15日表示，中方對美方宣布暫停資助世界衛生組織表示嚴重關切，「新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德賽秘書長的帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮了中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。」

趙立堅指出，中方對美方宣布暫停資助世界衛生組織表示嚴重關切。作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮著不可替代的作用。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅強調，尤其是新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）秘書長帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮了中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽。

趙立堅提到，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。

趙立堅還說，他們敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動，「中方將一如既往支持世衛組織，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。」

▼世界衛生組織秘書長譚德塞（左）與大陸國家主席習近平（右）會面。（圖／路透社）

