WHO稱與台長期交流！與會專家揭「歧視證據」狂打臉：笑死人了

▲WHO列出13點聲明，表示與台灣衛生部門一直有合作。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

《紐約時報》今刊登台灣民眾募資的廣告，文案提到台灣被WHO拒於門外，WHO大動作提出13點聲明，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。感染科專家認為，WHO以前到現在的態度都在歧視、羞辱台灣，現在卻發聲明表示一直有交流，讓他不禁直呼「笑死人了！」

台大醫院兒童感染科醫師李秉穎今上電台節目《周玉蔻嗆新聞》採訪時表示，WHO起初宣稱不會人傳人，但消息是錯誤的，至今未曾道歉；新冠肺炎應構成「國際關注公共衛生緊急事件」，拖一、兩週才公布，又晚了一、兩週宣布大流行，甚至說某些國家努力不夠，怎麼可以有立場講這種話。WHO立場過於偏頗，為了維護某方的名譽、或應某方要求，做了錯誤判斷，仍鐵齒不認錯。

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李秉穎認為，美國又碰到總統大選，當然很生氣，它是最大的金援者，當然可以威脅，改善組織（WHO）只聽中國、把其他國家當耳邊風的狀況，不過，川普一個人無法撼動世衛組織，其他國家的態度也很重要。提到另外成立組織，李秉穎直指「這是很嚴重的事情」，成功關鍵在於歐美能否聯合，但其他國家若偏向中國，可能不會贊成此事發生，這樣就造成組織分裂，「WHO就毀滅了」。

李秉穎進一步解釋，WHO本身是支援低收入國家，很多政策是基於開發中國家立場做考慮，若歐美成立新組織，WHO會因沒有資源瓦解，首當其衝是發展中國家。發展中國家很需要已開發國家金錢、軟體、人力資源上的支援，若都沒有可能會陷入窘境，很多人會無法得到資源而死亡，所以全世界的人都會避免這種現象發生，「最關鍵的還是譚德塞，他必須改變他的態度」。

▲李秉穎認為，WHO完全不把台灣當作個體看待。（圖／記者趙于婷攝）

針對WHO大動作提出13點聲明，李秉穎認為，WHO的回應根本不承認台灣防疫做得好，還死不認錯、忽視台灣。台灣為了加入WHO，會參加一些技術會議，但是受到許多歧視，好比在名牌寫上「中國台灣」，之後因為有去反應，所以改為學術單位名字。但這些會議都只是技術討論，根本無法參與決策、無法提供建議和有效幫助。

WHO強調數十年來都有跟台灣衛生部門交流，認為「相當關心台灣」。對此，李秉穎直言「笑死人了！」表示自1998年腸病毒71型疫情，WHO完全沒來探視過；2003年SARS時也忽略台灣，叫台灣資料跟中國要，直到非常後期、到SARS快失控時，才有幾個專家過來，讓李秉穎怒問「這叫很關心嗎？」

「WHO完全忽略個體、忽略個人，不把台灣當作個體看待。」李秉穎指出，WHO決策要會員國才有，但不讓人參加會議就是羞辱，觀察員已經滿羞辱了，但台灣可以接受，結果現在連觀察員機會都不給。這次新冠肺炎疫情也是，WHO一直不理，最後是給視訊機會，但根本無法好好參與。

即使台灣在國際上不斷受到打壓，全球還是認為台灣的醫療、防疫措施很值得參考。李秉穎表示，雖然台灣現在沒有官方管道，跟美國比較有學術交流，由於台灣經驗可貴，很多不同學會、專科都知道台灣的成就，希望私底下做防疫交流，這也是台灣嶄露國際的機會，將經驗給其他國家，讓他們做得更好。李秉穎也認為，「全世界已經慢慢形成共識，覺得沒讓台灣進觀察員是錯誤的事情，相信以後還是要繼續爭取」。