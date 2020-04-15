阿滴募資《紐時》廣告引WHO反擊　邱顯智：凸顯被踩到痛點

▲阿滴公開刊登在紐約時報的中英文草稿。（圖／翻攝自阿滴IG、嘖嘖網站）



記者林銘翰／台北報導

為了回應世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的不實發言，由網紅阿滴募資刊登於《紐約時報》的廣告已於台灣時間14日晚間刊登，也引來WHO大動作提出13點聲明回應，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智15日表示，WHO大動作的回應，正好凸顯出其被踩到痛點，以及自新冠肺炎疫情爆發以來，一直都不夠客觀的事實。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前在記者會大罵台灣3分鐘，扭曲許多與事實不符的事情，讓網紅阿滴與聶永真等人發起募款，在紐約時報刊登全版廣告，該廣告於美國時間14日正式刊登。

不過，在廣告正式刊出後，也引來WHO於大動作提出13點聲明回應，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）隨後也強調，WHO數十年以來一直與台灣的衛生當局（Taiwanese health authorities）保持定期技術交流。

▲阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）



對此，邱顯智15日受訪時表示，WHO大動作的回應，正好凸顯出其被踩到痛點，以及自新冠肺炎疫情爆發以來，一直都不夠客觀的事實。

邱顯智批評，台灣在國際參與上一再受到中國大陸打壓，WHO也是幫凶之一。邱顯智說，WHO僅提供有限的資訊，並不能為長年將我國拒於正式會員門外的開脫之詞。

邱顯智表示，此次疫情WHO的反應不只慢台灣一拍，現在還回過頭來指稱台灣長期都有接收到WHO的資訊與協助，邏輯上不太通，呼籲WHO不要再繼續當中國大陸的傀儡。

邱顯智認為，防疫本無關政治，應回歸科學角度實事求是，希望WHO好好做好防疫工作，也不要再對台灣有任何不實指控。

▼時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



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